تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:26 GMT 20.05.2023
الأمم المتحدة تعتمد تمويلا بقيمة 22 مليون دولار أمريكي للفارين من ويلات الحرب في السودان
10:01 GMT 19.05.2023
09:02 GMT 19.05.2023
البرهان يعفي حميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
20:07 GMT 18.05.2023
18:38 GMT 18.05.2023
17:58 GMT 18.05.2023
نائب وزير الخارجية الروسي: روسيا مستعدة أن توفر منصة تفاوض لتسوية النزاع السوداني إن لزم الأمر
17:49 GMT 18.05.2023
الخارجية السودانية تقدم مذكرة احتجاج رسمية لجمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوات الدعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي في جوبا
14:53 GMT 18.05.2023
14:12 GMT 18.05.2023
الكويت ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإغاثية للسودان
10:30 GMT 18.05.2023
لجنة الأطباء : ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات الدامية بين الجيش والدعم السريع إلى 833 مدنيا والمصابين إلى 3329
07:12 GMT 18.05.2023
تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء أمدرمان و الخرطوم وأصوات مضادات أرضية واشتباكات متقطعة منذ بداية صباح اليوم
00:00 GMT 18.05.2023
إعلام عن شهود عيان: انفجارات وإطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة الخرطوم
19:19 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان ترحب بوساطة جنوب السودان لإنهاء القتال
13:30 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تنشر مقطع فيديو للقبض على من سمتهم المتفلتين بمدنية بحري شمال الخرطوم
12:19 GMT 17.05.2023
11:21 GMT 17.05.2023
الخارجية المصرية: أهمية التعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها شأنا داخليا
11:20 GMT 17.05.2023
اجتماع حول السودان على هامش قمة جدة بمشاركة السعودية ومصر والجامعة العربية
10:55 GMT 17.05.2023
10:25 GMT 17.05.2023
قوات الدعم السريع تعتبر دمج الشرطة مع الجيش السوداني محاولة للزج بها بالحرب
09:37 GMT 17.05.2023