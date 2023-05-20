https://sputnikarabic.ae/20230520/محتجون-أستراليون-يرفعون-العلم-الروسي-ويطالبون-بفك-التحالف-مع-أمريكا-فيديو-1077250759.html
محتجون أستراليون يرفعون العلم الروسي ويطالبون بفك التحالف مع أمريكا... فيديو
محتجون أستراليون يرفعون العلم الروسي ويطالبون بفك التحالف مع أمريكا... فيديو
تنامت في الآونة الأخيرة الاحتجاجات الشعبية في الدول الغربية لأسباب عدة منها المعيشية ومنها السياسية، إثر استياء المواطنين من القوانين الضريبية أو سياسات دولهم... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T12:02+0000
2023-05-20T12:02+0000
2023-05-20T12:02+0000
روسيا
أستراليا
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وخرج الآلاف في مدينة سيدني في أستراليا، بمسيرة مناهضة للحكومة، طالبوا فيها بإطلاق سراح جوليان أسانج مؤسسس موقع "ويكيليكس".وخرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا في 12 آذار/ مارس، ندّدوا فيها بحلف "الناتو" وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال أحد منظمي المسيرة: "نؤكد تعاطفنا مع الناس في دونباس من ناحية ومن ناحية أخرى، نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزداد سوءًا (...)"، محملا حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما يحدث كونه يتلاعب بالاتحاد الأوروبي كما لو كان دمية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أستراليا
محتجون أستراليون يرفعون العلم الروسي ويطالبون بفك التحالف مع أمريكا... فيديو
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تنامت في الآونة الأخيرة الاحتجاجات الشعبية في الدول الغربية لأسباب عدة منها المعيشية ومنها السياسية، إثر استياء المواطنين من القوانين الضريبية أو سياسات دولهم الخارجية.
وخرج الآلاف في مدينة سيدني في أستراليا، بمسيرة مناهضة للحكومة، طالبوا فيها بإطلاق سراح جوليان أسانج مؤسسس موقع "ويكيليكس".
وحمل بعض المشاركين الأعلام الروسية دعما لموسكو مطالبين بخروج أستراليا من التحالف العسكري الثلاثي "أوكوس" الذي يضم أيضا بريطانيا والولايات المتحدة.
وخرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع مدينة بلباو الإسبانية في مسيرة داعمة لروسيا في 12 آذار/ مارس، ندّدوا فيها بحلف "الناتو" وسياسته العدوانية التي اضطرت روسيا لإطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وقال ممثل منصة "لا للناتو" لوكالة "سبوتنيك": "تسعى روسيا جاهدة من أجل السلام منذ عام 2014. لكن الغرب لا يترك لروسيا أي خيار آخر. ولهذا السبب، نعرب عن تضامننا مع موسكو".
وقال أحد منظمي المسيرة
: "نؤكد تعاطفنا مع الناس في دونباس من ناحية ومن ناحية أخرى، نولي اهتمامًا خاصًا لحقيقة أن الوضع الاقتصادي في أوروبا يزداد سوءًا (...)"، محملا حلف شمال الأطلسي مسؤولية ما يحدث كونه يتلاعب بالاتحاد الأوروبي كما لو كان دمية.