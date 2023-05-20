https://sputnikarabic.ae/20230520/مقاتلو-الفرق-الهجومية-الروسية-يستخدمون-رشاشات-ذات-ألوان-خاصة-للمعارك-بالقرب-من-ماريينكا-فيديو-1077242228.html
مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو
مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو
تمارس فرق الهجوم الروسية مهاراتها في نطاق تدريب في المنطقة الخلفية لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يتدرب كل من المقاتلين ذوي الخبرة والمبتدئين جنبًا إلى... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:44+0000
2023-05-20T07:44+0000
2023-05-20T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يعمل المقاتلون من خلال هذه التدريبات على صقل المهارات القتالية في المناطق المدنية والمفتوحة، ويتدربون على أحدث الأسلحة. وتحدث مقاتل ملقب بـ "فولغا" عن المعركة عندما كادت قذيفة تضرب المجموعة، قائلا إنه في تلك اللحظة كان قلقًا بشأن رفاقه الذين كانوا يركبون المدرعة، وفقا لقناة "زفيزدا".وقال: "لدي مسؤولية كبيرة للغاية، كان من الضروري إخلاء النقطة بسرعة كبيرة، لقد غادروا، وتراجع الجميع، كل شيء على ما يرام. لم يصب أحد بأذى".يذهب الجنود في مهمة مع معدات قتالية كاملة مكونة من ترسانة ضخمة من الأسلحة، من القنابل اليدوية إلى قاذفات القنابل اليدوية، وكذلك المدافع الرشاشة التي لها لون خاص أثناء المعارك.قال المقاتل: "لقد طليته بهذه الطريقة، لأنه في ماريينكا، يجب أن يندمج المدفع الرشاش مع اللون المحلي بحيث تصعب رؤيته".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو
07:44 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 07:46 GMT 20.05.2023) تابعنا عبر
تمارس فرق الهجوم الروسية مهاراتها في نطاق تدريب في المنطقة الخلفية لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يتدرب كل من المقاتلين ذوي الخبرة والمبتدئين جنبًا إلى جنب.
يعمل المقاتلون من خلال هذه التدريبات على صقل المهارات القتالية في المناطق المدنية والمفتوحة، ويتدربون على أحدث الأسلحة.
وتحدث مقاتل ملقب بـ "فولغا" عن المعركة عندما كادت قذيفة تضرب المجموعة، قائلا إنه في تلك اللحظة كان قلقًا بشأن رفاقه الذين كانوا يركبون المدرعة، وفقا لقناة "زفيزدا".
وقال: "لدي مسؤولية كبيرة للغاية، كان من الضروري إخلاء النقطة بسرعة كبيرة، لقد غادروا، وتراجع الجميع، كل شيء على ما يرام. لم يصب أحد بأذى".
يذهب الجنود في مهمة مع معدات قتالية كاملة مكونة من ترسانة ضخمة من الأسلحة، من القنابل اليدوية إلى قاذفات القنابل اليدوية، وكذلك المدافع الرشاشة التي لها لون خاص أثناء المعارك.
قال المقاتل: "لقد طليته بهذه الطريقة، لأنه في ماريينكا، يجب أن يندمج المدفع الرشاش مع اللون المحلي
بحيث تصعب رؤيته".