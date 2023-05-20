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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/مقاتلو-الفرق-الهجومية-الروسية-يستخدمون-رشاشات-ذات-ألوان-خاصة-للمعارك-بالقرب-من-ماريينكا-فيديو-1077242228.html
مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو
مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو
تمارس فرق الهجوم الروسية مهاراتها في نطاق تدريب في المنطقة الخلفية لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يتدرب كل من المقاتلين ذوي الخبرة والمبتدئين جنبًا إلى... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T07:44+0000
2023-05-20T07:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يعمل المقاتلون من خلال هذه التدريبات على صقل المهارات القتالية في المناطق المدنية والمفتوحة، ويتدربون على أحدث الأسلحة. وتحدث مقاتل ملقب بـ "فولغا" عن المعركة عندما كادت قذيفة تضرب المجموعة، قائلا إنه في تلك اللحظة كان قلقًا بشأن رفاقه الذين كانوا يركبون المدرعة، وفقا لقناة "زفيزدا".وقال: "لدي مسؤولية كبيرة للغاية، كان من الضروري إخلاء النقطة بسرعة كبيرة، لقد غادروا، وتراجع الجميع، كل شيء على ما يرام. لم يصب أحد بأذى".يذهب الجنود في مهمة مع معدات قتالية كاملة مكونة من ترسانة ضخمة من الأسلحة، من القنابل اليدوية إلى قاذفات القنابل اليدوية، وكذلك المدافع الرشاشة التي لها لون خاص أثناء المعارك.قال المقاتل: "لقد طليته بهذه الطريقة، لأنه في ماريينكا، يجب أن يندمج المدفع الرشاش مع اللون المحلي بحيث تصعب رؤيته".
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلو الفرق الهجومية الروسية يستخدمون رشاشات ذات ألوان خاصة للمعارك في ماريينكا... فيديو

07:44 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 07:46 GMT 20.05.2023)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaمارينكا أوكرانيا
مارينكا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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تمارس فرق الهجوم الروسية مهاراتها في نطاق تدريب في المنطقة الخلفية لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يتدرب كل من المقاتلين ذوي الخبرة والمبتدئين جنبًا إلى جنب.
يعمل المقاتلون من خلال هذه التدريبات على صقل المهارات القتالية في المناطق المدنية والمفتوحة، ويتدربون على أحدث الأسلحة.
وتحدث مقاتل ملقب بـ "فولغا" عن المعركة عندما كادت قذيفة تضرب المجموعة، قائلا إنه في تلك اللحظة كان قلقًا بشأن رفاقه الذين كانوا يركبون المدرعة، وفقا لقناة "زفيزدا".
وقال: "لدي مسؤولية كبيرة للغاية، كان من الضروري إخلاء النقطة بسرعة كبيرة، لقد غادروا، وتراجع الجميع، كل شيء على ما يرام. لم يصب أحد بأذى".
يذهب الجنود في مهمة مع معدات قتالية كاملة مكونة من ترسانة ضخمة من الأسلحة، من القنابل اليدوية إلى قاذفات القنابل اليدوية، وكذلك المدافع الرشاشة التي لها لون خاص أثناء المعارك.
قال المقاتل: "لقد طليته بهذه الطريقة، لأنه في ماريينكا، يجب أن يندمج المدفع الرشاش مع اللون المحلي بحيث تصعب رؤيته".
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