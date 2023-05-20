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مقتل 3 جنود باكستانيين ومسلح إثر اشتباكات في بلوشستان
مقتل 3 جنود باكستانيين ومسلح إثر اشتباكات في بلوشستان
قُتل ثلاثة جنود باكستانيين ومسلح، اليوم السبت، إثر تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة مارجيت في إقليم بلوشستان. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:33+0000
2023-05-20T10:33+0000
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ونقلت صحيفة "نيشن" الباكستانية بيانا مقتضبا صدر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أفاد بأن مجموعة إرهابية هاجمت صباح اليوم نقطة تفتيش لقوات الأمن كانت قد أقيمت مؤخرا لمنع محاولات ابتزاز تستهدف مناجم الفحم في المنطقة.وكشف البيان عن هوية الجنود ضحايا الهجوم، وهم صباحي زامير أحمد، وسباهي مدثر شهيد، ولانس نايك عبد القدير، كما حددت القوات مخبأ محتملا للإرهابيين الفارين بالقرب من الجبال بعد جهود متابعة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع كما تم إطلاق عملية الحجب المتعمدة.ولفت البيان إلى أن عملية مكافحة الإرهاب تسير بشكل جيد وأن قوات الأمن تواصل الضغط لحرمان المسلحين من فرصة الهروب من المنطقة.وخلص البيان إلى أن "قوات الأمن، إلى جانب الشعب، مصممة على إحباط محاولات تعكير السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان".
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, الأخبار

مقتل 3 جنود باكستانيين ومسلح إثر اشتباكات في بلوشستان

10:33 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed / الجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Abdul Majeed /
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قُتل ثلاثة جنود باكستانيين ومسلح، اليوم السبت، إثر تبادل مكثف لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة مارجيت في إقليم بلوشستان.
ونقلت صحيفة "نيشن" الباكستانية بيانا مقتضبا صدر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أفاد بأن مجموعة إرهابية هاجمت صباح اليوم نقطة تفتيش لقوات الأمن كانت قد أقيمت مؤخرا لمنع محاولات ابتزاز تستهدف مناجم الفحم في المنطقة.

وأضاف البيان أن "القوات الموجودة في الموقع ردت بسرعة على الهجوم مما أدى إلى صد الإرهابيين، لكن في تبادل كثيف لإطلاق النار تلا ذلك، استشهد ثلاثة جنود، بينما قتل إرهابي واحد من قبل القوات الأمنية".

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وكشف البيان عن هوية الجنود ضحايا الهجوم، وهم صباحي زامير أحمد، وسباهي مدثر شهيد، ولانس نايك عبد القدير، كما حددت القوات مخبأ محتملا للإرهابيين الفارين بالقرب من الجبال بعد جهود متابعة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع كما تم إطلاق عملية الحجب المتعمدة.
ولفت البيان إلى أن عملية مكافحة الإرهاب تسير بشكل جيد وأن قوات الأمن تواصل الضغط لحرمان المسلحين من فرصة الهروب من المنطقة.
وخلص البيان إلى أن "قوات الأمن، إلى جانب الشعب، مصممة على إحباط محاولات تعكير السلام والاستقرار والتقدم في بلوشستان".
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