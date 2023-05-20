https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html
ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان
ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان
أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عاما، يمثل عامل ارتياح للبنان. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T14:39+0000
2023-05-20T14:39+0000
2023-05-20T14:39+0000
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كما أشار في تصريحات لقناة "الحدث"، أن "الاتفاق السعودي السوري ينعكس ارتياحا على لبنان، خصوصا في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المتحكم بعلاقاتنا مع سوريا".فيما أشار ميقاتي إلى أن "الاتفاق السعودي الإيراني يخفف من الوتيرة المذهبية"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230330/أمريكا-الاتفاق-السعودي-الإيراني-قد-يساعد-في-تهدئة-الوضع-في-لبنان-1075349550.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/الراعي-النازحون-السوريون-أصبحوا-خطرا-متزايدا-على-لبنان-1077009249.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, الأخبار
ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان
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أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عاما، يمثل عامل ارتياح للبنان.
كما أشار في تصريحات لقناة "الحدث"، أن "الاتفاق السعودي السوري ينعكس ارتياحا على لبنان، خصوصا في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المتحكم بعلاقاتنا مع سوريا".
فيما أشار ميقاتي إلى أن "الاتفاق السعودي الإيراني
يخفف من الوتيرة المذهبية"، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.
وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا
في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية
تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.