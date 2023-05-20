https://sputnikarabic.ae/20230520/ميقاتي-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-عامل-ارتياح-للبنان-1077255501.html

ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان

ميقاتي: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية عامل ارتياح للبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد 12 عاما، يمثل ‏عامل ارتياح للبنان.‏ 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T14:39+0000

2023-05-20T14:39+0000

2023-05-20T14:39+0000

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كما أشار في تصريحات لقناة "الحدث"، أن "الاتفاق السعودي السوري ينعكس ارتياحا على لبنان، خصوصا في ظل الواقع الجغرافي والسياسي المتحكم بعلاقاتنا مع سوريا".فيما أشار ميقاتي إلى أن "الاتفاق السعودي الإيراني يخفف من الوتيرة المذهبية"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجًا عربيًا فاعلًا وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

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https://sputnikarabic.ae/20230514/الراعي-النازحون-السوريون-أصبحوا-خطرا-متزايدا-على-لبنان-1077009249.html

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