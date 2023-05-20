https://sputnikarabic.ae/20230520/ميلوني-إيطاليا-لا-تملك-طائرات-إف-16-لكن-يمكنها-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-1077258050.html
ميلوني: إيطاليا لا تملك طائرات "إف-16" لكن يمكنها تدريب الطيارين الأوكرانيين
ميلوني: إيطاليا لا تملك طائرات "إف-16" لكن يمكنها تدريب الطيارين الأوكرانيين
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T17:04+0000
2023-05-20T17:04+0000
2023-05-20T17:04+0000
رصد عسكري
إيطاليا
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وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لا تمتلك إيطاليا طائرات "إف- 16"، وبالتالي لن نتمكن من المشاركة في هذا المشروع (تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا)".وصرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق يوم أمس الجمعة، على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة ستدعم جهودًا مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".ونقلت وسائل الإعلام الغربية، عن بولسن قوله: "ستتمكن الدنمارك الآن من المساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرة إف 16".
https://sputnikarabic.ae/20230520/ضابط-أمريكي-سابق-لهذه-الأسباب-يصعب-حصول-أوكرانيا-على-إف-16-في-الوقت-المناسب-1077243574.html
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رصد عسكري, إيطاليا
ميلوني: إيطاليا لا تملك طائرات "إف-16" لكن يمكنها تدريب الطيارين الأوكرانيين
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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ليس لديها مقاتلات "إف- 16" لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن يمكنها المشاركة في تدريب طياريها بالاتفاق مع الحلفاء.
وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لا تمتلك إيطاليا طائرات "إف- 16"، وبالتالي لن نتمكن من المشاركة في هذا المشروع (تسليم المقاتلات إلى أوكرانيا)".
ما يجب مراعاته، وينبغي القيام به مع الحلفاء، هو التدريب المحتمل للطيارين الأوكرانيين.
وصرّح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق يوم أمس الجمعة، على تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على مقاتلات من طراز"إف-16".
وقال سوليفان،
في مؤتمر صحفي في اليابان: "فقط أمس، أبلغ الرئيس بايدن نظرائه في مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة ستدعم جهودًا مشتركة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات القتال من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف-16".
كما أعلن وزير الدفاع الدنماركي، ترويلس لوند بولسن، اليوم الجمعة، أن الدنمارك مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة من طراز إف 16".
ونقلت وسائل
الإعلام الغربية، عن بولسن قوله: "ستتمكن الدنمارك الآن من المساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرة إف 16".