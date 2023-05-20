https://sputnikarabic.ae/20230520/وزير-الخارجية-السعودي-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-يعطي-بصيص-أمل-لأهل-السودان-ويعد-خطوة-على-الطريق-الصحيح-1077262852.html
وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان
وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صباح اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T22:50+0000
2023-05-20T22:50+0000
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وأكد الوزير خلال تصريحات له، عقب توقيع الاتفاق بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة".يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, الفترة الانتقالية في السودان, السعودية, العالم العربي
وزير الخارجية السعودي: اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صباح اليوم الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار يعطي بصيص أمل لأهل السودان ويعد خطوة على الطريق الصحيح.
وأكد الوزير خلال تصريحات له، عقب توقيع الاتفاق بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دخول اتفاق وقف إطلاق النار في السودان
حيز النفاذ بعد 48 ساعة ويجوز تمديده بموافقة الجيش وقوات الدعم السريع.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الاتفاق يتضمن موافقة طرفي النزاع على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة".
يشار إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية، وبين قوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كان قد اندلع في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد خلافات بشأن خطط دمج "الدعم السريع" في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليًا.
ونتيجة للمعارك التي امتدت لمختلف الولايات السودانية، فقد قتل ما لا يقل عن 1000 شخص، ونزح قرابة مليون سوداني، تاركين مدنهم وقراهم جراء القتال الدائر هناك، في حين تؤكد المنظمات الدولية
حاجة قرابة 25 مليون شخص، أي نحو نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية.