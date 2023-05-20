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https://sputnikarabic.ae/20230520/وسائل-إعلام-انتشار-فيديو-شجار-بايدن-مع-مظلة-على-مواقع-الإنترنت--1077247132.html
وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت
وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت
ذكرت مجلة أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يتعارك" مع مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:19+0000
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العالم
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تم نشر الفيديو الذي بثته قناة "C-SPAN" على موقع "تويتر" للجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، يظهر في اللقطات كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر ويحاول فتح مظلة سوداء كبيرة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".استقبل بايدن ممثلو الجانب الياباني، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث معهم، دون فتح المظلة ووضعها تحت ذراعه. في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس يتبلل"، ورفعوا المظلات فوقه قبل أن يفتح الرئيس الأمريكي مظلته أخيرا.وعلقت اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على الفيديو المنشور قائلة: "احتاج بايدن لدقيقة تقريبًا لمعرفة كيفية فتح مظلته بعد هبوطه في اليابان تحت المطر الغزير". تسببت لقطات بايدن، وفقًا لمجلة "نيوزويك"، بسخرية المعلقين، حيث أعيد نشر الفيديو أكثر من مئة مرة".
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العالم
العالم

وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت

10:19 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / Jim Watsonرد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ،
رد الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء إلقائه خطابًا في وندسور بار في دوندالك ، في أيرلندا 12 أبريل 2023 ، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Jim Watson
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ذكرت مجلة أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يتعارك" مع مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.
تم نشر الفيديو الذي بثته قناة "C-SPAN" على موقع "تويتر" للجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، يظهر في اللقطات كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر ويحاول فتح مظلة سوداء كبيرة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".
استقبل بايدن ممثلو الجانب الياباني، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث معهم، دون فتح المظلة ووضعها تحت ذراعه. في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس يتبلل"، ورفعوا المظلات فوقه قبل أن يفتح الرئيس الأمريكي مظلته أخيرا.
وعلقت اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على الفيديو المنشور قائلة: "احتاج بايدن لدقيقة تقريبًا لمعرفة كيفية فتح مظلته بعد هبوطه في اليابان تحت المطر الغزير". تسببت لقطات بايدن، وفقًا لمجلة "نيوزويك"، بسخرية المعلقين، حيث أعيد نشر الفيديو أكثر من مئة مرة".
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