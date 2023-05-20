https://sputnikarabic.ae/20230520/وسائل-إعلام-انتشار-فيديو-شجار-بايدن-مع-مظلة-على-مواقع-الإنترنت--1077247132.html
وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت
وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت
ذكرت مجلة أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يتعارك" مع مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:19+0000
2023-05-20T10:19+0000
2023-05-20T10:19+0000
العالم
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تم نشر الفيديو الذي بثته قناة "C-SPAN" على موقع "تويتر" للجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، يظهر في اللقطات كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر ويحاول فتح مظلة سوداء كبيرة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".استقبل بايدن ممثلو الجانب الياباني، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث معهم، دون فتح المظلة ووضعها تحت ذراعه. في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس يتبلل"، ورفعوا المظلات فوقه قبل أن يفتح الرئيس الأمريكي مظلته أخيرا.وعلقت اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على الفيديو المنشور قائلة: "احتاج بايدن لدقيقة تقريبًا لمعرفة كيفية فتح مظلته بعد هبوطه في اليابان تحت المطر الغزير". تسببت لقطات بايدن، وفقًا لمجلة "نيوزويك"، بسخرية المعلقين، حيث أعيد نشر الفيديو أكثر من مئة مرة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وسائل إعلام: انتشار فيديو "شجار" بايدن مع مظلة على مواقع الإنترنت
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ذكرت مجلة أن مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو "يتعارك" مع مظلته بعد وصوله إلى اليابان لحضور قمة مجموعة السبع انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.
تم نشر الفيديو الذي بثته قناة "C-SPAN" على موقع "تويتر" للجنة الوطنية الجمهورية (RNC)، يظهر في اللقطات كيف ينزل الرئيس الأمريكي من الطائرة تحت المطر ويحاول فتح مظلة سوداء كبيرة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".
استقبل بايدن ممثلو الجانب الياباني، وبدأ الرئيس الأمريكي يتحدث معهم، دون فتح المظلة ووضعها تحت ذراعه. في الوقت نفسه، لاحظ العديد من الأشخاص الآخرين "أن الرئيس يتبلل"، ورفعوا المظلات فوقه قبل أن يفتح الرئيس الأمريكي مظلته أخيرا.
وعلقت اللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) على الفيديو المنشور قائلة: "احتاج بايدن لدقيقة تقريبًا لمعرفة كيفية فتح مظلته
بعد هبوطه في اليابان تحت المطر الغزير". تسببت لقطات بايدن، وفقًا لمجلة "نيوزويك"، بسخرية المعلقين، حيث أعيد نشر الفيديو أكثر من مئة مرة".