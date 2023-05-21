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https://sputnikarabic.ae/20230521/إسرائيل-تجري-فحصا-لتوابيت-فرعونية-داخل-مستشفى-في-القدس-صور-1077280245.html
إسرائيل تجري فحصا لتوابيت فرعونية داخل مستشفى في القدس... صور
إسرائيل تجري فحصا لتوابيت فرعونية داخل مستشفى في القدس... صور
نُقل تابوتان فرعونيان، اليوم الأحد، من متحف إسرائيل إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس لإجراء تصوير مقطعي محوسب، وفق إعلام عبري. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:47+0000
2023-05-21T13:47+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تم نقل أغطية تابوتين فرعونيين إلى فحص التصوير المقطعي المحوسب في شعاري تسيديك".وأوضحت أن عملية الفحص تهدف إلى "تتبع العمليات التي قام بها الحرفيون أثناء تصنيع أغطية التابوتين منذ آلاف السنين".من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية: "في عملية معقدة ومنسقة استغرقت عدة أشهر لتنظيمها، تم نقل غطائين لتابوتين مصريين مزينين ومنحتين من خشب الجميز لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في شعاري تسيديك".وأضافت: "تم تنظيم العملية من قبل أمين القسم المصري وطاقم معامل الترميم في متحف إسرائيل من أجل تتبع الأعمال التحضيرية، التي قام بها الحرفي قبل تزيين أغطية التوابيت".وقال نير أور ليف، أمين الآثار المصرية في متحف إسرائيل، إن "الفحص أتاح لنا أن نفهم بشكل أفضل تصرفات الحرفي الذي صنع أغطية التابوتين، وبالتالي تقديم إسهام كبير في البحث الذي نجريه".وتابع: "من خلال المسح، حددنا تجاويف في الخشب مملوءة بالجص كجزء من التحضير لتزيين التوابيت، وكذلك الأجزاء المختلفة التي تم نحتها بالكامل من الجص ولم يتم نحتها مباشرة من الخشب".يعود تاريخ غطاء التابوت الأول إلى حوالي عام 950 قبل الميلاد، ويعود لمغنية طقوس للإله آمون رع، تسمى جيد - موت.ويعود غطاء التابوت الثاني إلى الفترة ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد، وكان هذا التابوت يخص أحد النبلاء المصريين، يُدعى بيتاح حتب.ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية معلومات حول كيفية وصول أغطية التابوتين إلى إسرائيل وإيداعهما المتحف الكائن في مدينة القدس.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل تجري فحصا لتوابيت فرعونية داخل مستشفى في القدس... صور

13:47 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / Khaled Desoukiاكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020
اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / Khaled Desouki
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نُقل تابوتان فرعونيان، اليوم الأحد، من متحف إسرائيل إلى مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس لإجراء تصوير مقطعي محوسب، وفق إعلام عبري.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "تم نقل أغطية تابوتين فرعونيين إلى فحص التصوير المقطعي المحوسب في شعاري تسيديك".
وأوضحت أن عملية الفحص تهدف إلى "تتبع العمليات التي قام بها الحرفيون أثناء تصنيع أغطية التابوتين منذ آلاف السنين".
من جانبها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية: "في عملية معقدة ومنسقة استغرقت عدة أشهر لتنظيمها، تم نقل غطائين لتابوتين مصريين مزينين ومنحتين من خشب الجميز لإجراء فحص بالأشعة المقطعية في شعاري تسيديك".
وأضافت: "تم تنظيم العملية من قبل أمين القسم المصري وطاقم معامل الترميم في متحف إسرائيل من أجل تتبع الأعمال التحضيرية، التي قام بها الحرفي قبل تزيين أغطية التوابيت".
وقال نير أور ليف، أمين الآثار المصرية في متحف إسرائيل، إن "الفحص أتاح لنا أن نفهم بشكل أفضل تصرفات الحرفي الذي صنع أغطية التابوتين، وبالتالي تقديم إسهام كبير في البحث الذي نجريه".
اكتشاف توابيت يقدر عمرها حوالي 2500 سنة في سقارة بمحافظة الجيزة، على بعد 30 كيلومترا جنوب القاهرة، مصر 3 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
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وتابع: "من خلال المسح، حددنا تجاويف في الخشب مملوءة بالجص كجزء من التحضير لتزيين التوابيت، وكذلك الأجزاء المختلفة التي تم نحتها بالكامل من الجص ولم يتم نحتها مباشرة من الخشب".
يعود تاريخ غطاء التابوت الأول إلى حوالي عام 950 قبل الميلاد، ويعود لمغنية طقوس للإله آمون رع، تسمى جيد - موت.
ويعود غطاء التابوت الثاني إلى الفترة ما بين القرنين السابع والرابع قبل الميلاد، وكان هذا التابوت يخص أحد النبلاء المصريين، يُدعى بيتاح حتب.
ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية معلومات حول كيفية وصول أغطية التابوتين إلى إسرائيل وإيداعهما المتحف الكائن في مدينة القدس.
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