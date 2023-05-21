https://sputnikarabic.ae/20230521/إسرائيل-تعتزم-المصادقة-على-مخطط-استيطاني-جديد-في-مدينة-القدس-1077269404.html
إسرائيل تعتزم المصادقة على مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
إسرائيل تعتزم المصادقة على مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مخطط استيطاني جديد لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:05+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وأنها تقوم بعمليات تشجيع للمستوطنين على السكن في الضفة والقدس.وأوضحت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو ستصادق، اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، على مخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، بهدف تشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، خاصة المستوطنين الشباب (18-35 عاما).ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن هناك أكثر من 18 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل قد استقروا لأول مرة في مدينة القدس بداية من العام 2018، ونحو 30 % منهم غادروا المدينة خلال تلك السنوات الخمس الماضية.في وقت أشارت وزارة الهجرة والاستيعاب إلى أن الميزانية التي تم توفيرها لتلك الخطة الاستيطانية الجديدة وهي 95 مليون شيكل ستعمل على تقوية مدينة القدس اقتصاديا وديموغرافيا.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إسرائيل-تعلن-رسميا-عودة-المستوطنين-لبؤرة-حومش-بعد-إلغاء-فك-الارتباط-1077262033.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, الأخبار
إسرائيل تعتزم المصادقة على مخطط استيطاني جديد في مدينة القدس
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، باعتزام الحكومة الإسرائيلية المصادقة على مخطط استيطاني جديد لتشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت صحيفة
"يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وأنها تقوم بعمليات تشجيع للمستوطنين على السكن في الضفة والقدس.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة بنيامين نتنياهو
ستصادق، اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، على مخطط مدته ثلاث سنوات تكلفته 95 مليون شيكل، بهدف تشجيع المستوطنين على السكن والاستقرار في مدينة القدس المحتلة، خاصة المستوطنين الشباب (18-35 عاما).
ونقلت الصحيفة العبرية عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن هناك أكثر من 18 ألف مهاجر جديد إلى إسرائيل قد استقروا لأول مرة في مدينة القدس بداية من العام 2018، ونحو 30 % منهم غادروا المدينة خلال تلك السنوات الخمس الماضية.
في وقت أشارت وزارة الهجرة والاستيعاب إلى أن الميزانية التي تم توفيرها لتلك الخطة الاستيطانية الجديدة
وهي 95 مليون شيكل ستعمل على تقوية مدينة القدس اقتصاديا وديموغرافيا.