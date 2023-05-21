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إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في مستوطنة قرب رام الله
إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في مستوطنة قرب رام الله
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في إحدى المستوطنات الواقعة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:33+0000
2023-05-21T10:33+0000
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وذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك تخوفا من "تسلل مسلحين فلسطينيين" إلى داخل المستوطنة.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة بساغوت في بنيامين الواقعة بالقرب من رام الله، "على خلفية تسلل داخل المستوطنة ومحاولة سطو على أحد المنازل".ونقل الموقع عن أحد المستوطنين أن "اللصوص حاولوا سرقة أحد المنازل وغادروا المستوطنة، في وقت يقوم موظفو القوات الأمنية والعسكرية في المستوطنة بعملية مسح للمكان والتأكد من أن كل شيء على ما يرام".وطالب موظفو الأمن والقوات العسكرية في المستوطنة، المستوطنين، بعدم المغادرة من المنزل في الوقت الحالي، وإبقاء الأبواب مغلقة، من أجل التأكد من أن كل شيء على ما يرام.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في مستوطنة قرب رام الله

10:33 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Ajwad
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في إحدى المستوطنات الواقعة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك تخوفا من "تسلل مسلحين فلسطينيين" إلى داخل المستوطنة.
وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة بساغوت في بنيامين الواقعة بالقرب من رام الله، "على خلفية تسلل داخل المستوطنة ومحاولة سطو على أحد المنازل".
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ونقل الموقع عن أحد المستوطنين أن "اللصوص حاولوا سرقة أحد المنازل وغادروا المستوطنة، في وقت يقوم موظفو القوات الأمنية والعسكرية في المستوطنة بعملية مسح للمكان والتأكد من أن كل شيء على ما يرام".
وطالب موظفو الأمن والقوات العسكرية في المستوطنة، المستوطنين، بعدم المغادرة من المنزل في الوقت الحالي، وإبقاء الأبواب مغلقة، من أجل التأكد من أن كل شيء على ما يرام.
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