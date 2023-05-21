https://sputnikarabic.ae/20230521/إسرائيل-دوي-صافرات-الإنذار-في-مستوطنة-قرب-رام-الله-1077273679.html

إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في مستوطنة قرب رام الله

إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في مستوطنة قرب رام الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسماع دوي صافرات الإنذار في إحدى المستوطنات الواقعة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت القناة العبرية السابعة، ظهر اليوم الأحد، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك تخوفا من "تسلل مسلحين فلسطينيين" إلى داخل المستوطنة.وأوضح الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة بساغوت في بنيامين الواقعة بالقرب من رام الله، "على خلفية تسلل داخل المستوطنة ومحاولة سطو على أحد المنازل".ونقل الموقع عن أحد المستوطنين أن "اللصوص حاولوا سرقة أحد المنازل وغادروا المستوطنة، في وقت يقوم موظفو القوات الأمنية والعسكرية في المستوطنة بعملية مسح للمكان والتأكد من أن كل شيء على ما يرام".وطالب موظفو الأمن والقوات العسكرية في المستوطنة، المستوطنين، بعدم المغادرة من المنزل في الوقت الحالي، وإبقاء الأبواب مغلقة، من أجل التأكد من أن كل شيء على ما يرام.

https://sputnikarabic.ae/20230513/دوي-صافرات-الإنذار-في-غلاف-غزة-ورصد-إطلاق-قذيفتين-من-القطاع-1077002702.html

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