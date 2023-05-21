https://sputnikarabic.ae/20230521/إس-350-لأول-مرة-تضرب-هدفا-للقوات-الأوكرانية-تلقائيا-1077270169.html
"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا
"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا
تحدث ممثل مصنع "أوبوخوف" عن إنجاز جديد لمنظومة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:27+0000
2023-05-21T09:27+0000
2023-05-21T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_61ee77e9bd4e7706f636711aeef8f586.jpg
أعلن أليكسي سفيتلوف، نائب رئيس قسم الإنتاج في مصنع "أوبوخوف" أن نظام الصواريخ "إس-350" (فيتياز) أطلق صاروخا لأول مرة على هدف في منطقة العمليات الخاصة دون مشاركة الطاقم. لم يشارك العسكريون في الإطلاق.وقال عبر قناة "زفيزدا" الروسية: "نظام إس-350 يعمل تلقائيًا دون مشاركة العامل البشري، ببساطة إنه مذهل في الوضع التلقائي. يعمل دون تدخل بشري، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".يحتوي نظام الدفاع الجوي "إس-350" على حمولة ذخيرة أكبر من "إس-400"، حيث يحتوي على 12 صاروخًا في كل منصة. النظام قادر على ضرب الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية بمدى 60 كيلومترًا، وإطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفًا.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تولبان-تدمر-احتياطيات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1077268496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1c/1061689444_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c845de73cd78feb3d61183eaaef417c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا
تابعنا عبر
تحدث ممثل مصنع "أوبوخوف" عن إنجاز جديد لمنظومة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي.
أعلن أليكسي سفيتلوف، نائب رئيس قسم الإنتاج في مصنع "أوبوخوف" أن نظام الصواريخ "إس-350" (فيتياز) أطلق صاروخا لأول مرة على هدف في منطقة العمليات الخاصة دون مشاركة الطاقم. لم يشارك العسكريون في الإطلاق.
وقال عبر قناة "زفيزدا" الروسية: "نظام إس-350 يعمل تلقائيًا دون مشاركة العامل البشري، ببساطة إنه مذهل في الوضع التلقائي. يعمل دون تدخل بشري، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
يحتوي نظام الدفاع الجوي "إس-350" على حمولة ذخيرة
أكبر من "إس-400"، حيث يحتوي على 12 صاروخًا في كل منصة. النظام قادر على ضرب الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية بمدى 60 كيلومترًا، وإطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفًا.