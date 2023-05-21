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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/إس-350-لأول-مرة-تضرب-هدفا-للقوات-الأوكرانية-تلقائيا-1077270169.html
"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا
"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا
تحدث ممثل مصنع "أوبوخوف" عن إنجاز جديد لمنظومة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:27+0000
2023-05-21T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أعلن أليكسي سفيتلوف، نائب رئيس قسم الإنتاج في مصنع "أوبوخوف" أن نظام الصواريخ "إس-350" (فيتياز) أطلق صاروخا لأول مرة على هدف في منطقة العمليات الخاصة دون مشاركة الطاقم. لم يشارك العسكريون في الإطلاق.وقال عبر قناة "زفيزدا" الروسية: "نظام إس-350 يعمل تلقائيًا دون مشاركة العامل البشري، ببساطة إنه مذهل في الوضع التلقائي. يعمل دون تدخل بشري، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".يحتوي نظام الدفاع الجوي "إس-350" على حمولة ذخيرة أكبر من "إس-400"، حيث يحتوي على 12 صاروخًا في كل منصة. النظام قادر على ضرب الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية بمدى 60 كيلومترًا، وإطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفًا.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تولبان-تدمر-احتياطيات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1077268496.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"إس-350" لأول مرة تضرب هدفا للقوات الأوكرانية تلقائيا

09:27 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة لطائرات
منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة لطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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تحدث ممثل مصنع "أوبوخوف" عن إنجاز جديد لمنظومة الصواريخ الروسية للدفاع الجوي.
أعلن أليكسي سفيتلوف، نائب رئيس قسم الإنتاج في مصنع "أوبوخوف" أن نظام الصواريخ "إس-350" (فيتياز) أطلق صاروخا لأول مرة على هدف في منطقة العمليات الخاصة دون مشاركة الطاقم. لم يشارك العسكريون في الإطلاق.
هاون تولبان (يمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تولبان" تدمر احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
08:14 GMT
وقال عبر قناة "زفيزدا" الروسية: "نظام إس-350 يعمل تلقائيًا دون مشاركة العامل البشري، ببساطة إنه مذهل في الوضع التلقائي. يعمل دون تدخل بشري، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
يحتوي نظام الدفاع الجوي "إس-350" على حمولة ذخيرة أكبر من "إس-400"، حيث يحتوي على 12 صاروخًا في كل منصة. النظام قادر على ضرب الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية بمدى 60 كيلومترًا، وإطلاق النار في وقت واحد على 16 هدفًا.
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