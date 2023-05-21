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https://sputnikarabic.ae/20230521/إصابة-إسرائيلي-في-عملية-دهس-في-حوارة-شمالي-الضفة-الغربية-وفرار-المنفذ-1077286815.html
إصابة إسرائيلي في عملية دهس في حوارة شمالي الضفة الغربية وفرار المنفذ
إصابة إسرائيلي في عملية دهس في حوارة شمالي الضفة الغربية وفرار المنفذ
أصيب مواطن إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما لاذ المنفذ بالفرار. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T16:53+0000
2023-05-21T16:53+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، على "تويتر": "تقرير أولي... ورد تقرير عن عملية دهس في منطقة بلدة حوارة (جنوب نابلس)، مزيد من التفاصيل لاحقا".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الإسرائيلي المصاب تم نقله لمستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)، وهو واع تماما.وأضافت أن المنفذ الفلسطيني فر بسيارته من مكان الحادث وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إصابة إسرائيلي في عملية دهس في حوارة شمالي الضفة الغربية وفرار المنفذ

16:53 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب مواطن إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بجروح طفيفة جراء عملية دهس قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، فيما لاذ المنفذ بالفرار.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، على "تويتر": "تقرير أولي... ورد تقرير عن عملية دهس في منطقة بلدة حوارة (جنوب نابلس)، مزيد من التفاصيل لاحقا".
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الإسرائيلي المصاب تم نقله لمستشفى بيلينسون في بتاح تكفا (وسط)، وهو واع تماما.
وأضافت أن المنفذ الفلسطيني فر بسيارته من مكان الحادث وتقوم قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تفتيش في المنطقة.
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