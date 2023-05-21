https://sputnikarabic.ae/20230521/إصابة-شرطي-مغربي-إثر-هجوم-بسلاح-أبيض-1077285146.html

إصابة شرطي مغربي إثر هجوم بسلاح أبيض

إصابة شرطي مغربي إثر هجوم بسلاح أبيض

أصيب شرطي مغربي برتبة مقدم، اليوم الأحد، بعد أن تعرض لهجوم على يد شخص بحوزته سلاح أبيض. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T15:54+0000

2023-05-21T15:54+0000

2023-05-21T15:54+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس"، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة المغربية، تجري تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.وأوضحت الصحيفة أن شخصا كان في حالة غير طبيعية ومصابا بجروح دامية، استخدم العنف في حق موظف شرطة بواسطة السلاح الأبيض.واعتدى المشتبه به على مقدم شرطة باستعمال السلاح الأبيض أثناء قيامه بحراسة إحدى بوابات المقر القديم لولاية أمن وجدة، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف حاليا الأبحاث على تحديدها.يشار إلى أنه تم نقل الشرطي الضحية والمشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تجري التحقيقات لتحديد هوية المشتبه فيه الكاملة، وتقييم وضعه النفسي، وذلك في أفق إخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.يذكر أنه على مدار الأشهر الماضية أعلنت السلطات الأمنية في المغرب تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، ما يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف التنظيم في المملكة.وفي مارس/ آذار الماضي، حرقت مجموعة إرهابية شرطي مغربي ومثلت بجثته، وأعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.وكانت السلطات الأمنية في المغرب قد أعلنت في وقت سابق، تفكيك خلية إرهابية كان أفرادها ينشطون في عدة مدن مغربية، بلغ عددهم 13 شخصا، وهو عدد كبير، مقارنة بالخلايا السابقة التي جرى توقيفها.

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