https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلام-زيلينسكي-يفر-إلى-اليابان-خلال-المعركة-الحاسمة-في-أرتيوموفسك-1077278861.html
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذهاب إلى اليابان، على الرغم من الوضع الصعب للقوات المسلحة لأوكرانيا قرب أرتيوموفسك، حسب الصحفي الأمريكي ستيفن بريان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:11+0000
2023-05-21T13:11+0000
2023-05-21T13:11+0000
العالم
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وقال: "من الغريب جدا أن زيلينسكي نفسه هرب إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في لحظة نهاية واحدة من أهم المعارك في أوكرانيا".وفقا له، كانت خسارة أرتيوموفسك ضربة قوية لكييف. كما لا يستبعد بريان احتمال حدوث اضطرابات سياسية خطيرة في البلاد على هذه الخلفية.وأشار الصحفي إلى أن قرار الدفاع عن أرتيوموفسك اتخذه الرئيس نفسه، خلافًا لنصيحة قادته العسكريين. ولخّص الصحفي أن الوضع الحالي في مسرح العمليات قادر على تغيير الوضع في أوكرانيا والصراع ككل، حسب صحيفة "آسيا تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-تحريرأرتيوموفسك-رسميا-وتحييد-430-جنديا-أوكرانيا-1077275835.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
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قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذهاب إلى اليابان، على الرغم من الوضع الصعب للقوات المسلحة لأوكرانيا قرب أرتيوموفسك، حسب الصحفي الأمريكي ستيفن بريان.
وقال: "من الغريب جدا أن زيلينسكي نفسه هرب إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في لحظة نهاية واحدة من أهم المعارك في أوكرانيا".
وفقا له، كانت خسارة أرتيوموفسك ضربة قوية لكييف. كما لا يستبعد بريان احتمال حدوث اضطرابات سياسية خطيرة في البلاد على هذه الخلفية.
وأشار الصحفي إلى أن قرار الدفاع عن أرتيوموفسك
اتخذه الرئيس نفسه، خلافًا لنصيحة قادته العسكريين. ولخّص الصحفي أن الوضع الحالي في مسرح العمليات قادر على تغيير الوضع في أوكرانيا والصراع ككل، حسب صحيفة "آسيا تايمز".