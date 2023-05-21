عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلام-زيلينسكي-يفر-إلى-اليابان-خلال-المعركة-الحاسمة-في-أرتيوموفسك-1077278861.html
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك
قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذهاب إلى اليابان، على الرغم من الوضع الصعب للقوات المسلحة لأوكرانيا قرب أرتيوموفسك، حسب الصحفي الأمريكي ستيفن بريان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:11+0000
2023-05-21T13:11+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال: "من الغريب جدا أن زيلينسكي نفسه هرب إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في لحظة نهاية واحدة من أهم المعارك في أوكرانيا".وفقا له، كانت خسارة أرتيوموفسك ضربة قوية لكييف. كما لا يستبعد بريان احتمال حدوث اضطرابات سياسية خطيرة في البلاد على هذه الخلفية.وأشار الصحفي إلى أن قرار الدفاع عن أرتيوموفسك اتخذه الرئيس نفسه، خلافًا لنصيحة قادته العسكريين. ولخّص الصحفي أن الوضع الحالي في مسرح العمليات قادر على تغيير الوضع في أوكرانيا والصراع ككل، حسب صحيفة "آسيا تايمز".
https://sputnikarabic.ae/20230521/الدفاع-الروسية-تعلن-تحريرأرتيوموفسك-رسميا-وتحييد-430-جنديا-أوكرانيا-1077275835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: زيلينسكي "يفر" إلى اليابان خلال المعركة الحاسمة في أرتيوموفسك

13:11 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegram
قرر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذهاب إلى اليابان، على الرغم من الوضع الصعب للقوات المسلحة لأوكرانيا قرب أرتيوموفسك، حسب الصحفي الأمريكي ستيفن بريان.
وقال: "من الغريب جدا أن زيلينسكي نفسه هرب إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، في لحظة نهاية واحدة من أهم المعارك في أوكرانيا".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تحرير "أرتيوموفسك" رسميا وتحييد 430 جنديا أوكرانيا
11:35 GMT
وفقا له، كانت خسارة أرتيوموفسك ضربة قوية لكييف. كما لا يستبعد بريان احتمال حدوث اضطرابات سياسية خطيرة في البلاد على هذه الخلفية.
وأشار الصحفي إلى أن قرار الدفاع عن أرتيوموفسك اتخذه الرئيس نفسه، خلافًا لنصيحة قادته العسكريين. ولخّص الصحفي أن الوضع الحالي في مسرح العمليات قادر على تغيير الوضع في أوكرانيا والصراع ككل، حسب صحيفة "آسيا تايمز".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала