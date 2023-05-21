https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلام-فرنسا-قايضت-جبران-باسيل-على-قبوله-فرنجية-رئيسا-للبنان-مقابل-اختيار-حاكم-للبنك-المركزي-1077265861.html

إعلام: فرنسا قايضت جبران باسيل على قبوله فرنجية رئيسا للبنان مقابل اختيار حاكم للبنك المركزي

إعلام: فرنسا قايضت جبران باسيل على قبوله فرنجية رئيسا للبنان مقابل اختيار حاكم للبنك المركزي

قالت تقارير إعلامية إن فرنسا عرضت على جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، أن يقبل برئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية رئيسا للبلاد، مقابل أن يختار... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب موقع "النشرة" اللبناني، فإن مصادر أكدت أن فرنسا عرضت على رئيس "التيار الحر"، جبران باسيل، أن يختار محافظا للبنك المركزي، خلفا للحالي "رياض سلامة"، الذي بدأت ملاحقته قانونيا بتهم كثيرة، مقابل أن يوافق باسيل على تمرير سليمان فرنجية كرئيس للبنان.وقالت المصادر: "الجانب السياسي في خلفية ملاحقة الحاكم سلامة، من جانب القضاء الفرنسي، يأخذ في اعتباره الاستجابة، لرغبات خصوم الحاكم، وعلى رأسهم جبران باسيل، الذي يرفض من حيث المبدأ أي مرشح تفرضه المعارضة، لا يكون حاصلا على رضى حزب الله وقبوله".يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.طالع أيضا: سليمان فرنجية: لن أقبل تقديم جورج قرداحي كفدية

https://sputnikarabic.ae/20230420/إعلام-باريس-بصدد-دعوة-قيادات-لبنانية-لإقناعهم-بترشيح-فرنجية-لرئاسة-البلاد-1076120430.html

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