https://sputnikarabic.ae/20230521/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-منطقة-نيكولاييف-1077264179.html
إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا
إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا
أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، إنذار ضربة جوية في المنطقة. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T02:50+0000
2023-05-21T02:50+0000
2023-05-21T03:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا للسلطات المحلية، تم إصدار أيضًا إنذارات ضربة جوية في أجزاء خيرسون التي تسيطر عليها كييف.ووفقًا لبيانات وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم تشغيل صفارات إنذار ضربة جوية في منطقة دنيبروبتروفسك في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-جديدة-في-دنيبروبيتروفسك-1077262195.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا
02:50 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 03:02 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
أعلن فيتالي كيم، رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة نيكولايف في أوكرانيا، صباح اليوم الأحد، إنذار ضربة جوية في المنطقة.
ووفقًا للسلطات المحلية، تم إصدار أيضًا إنذارات ضربة جوية في أجزاء خيرسون التي تسيطر عليها كييف.
ووفقًا لبيانات وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم تشغيل صفارات إنذار ضربة جوية في منطقة دنيبروبتروفسك في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.