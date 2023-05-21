https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-تستدعي-سفيرة-سويسرا-في-طهران-للاحتجاج-على-تدخل-برن-في-الشؤون-الداخلية-1077281720.html

إيران تستدعي سفيرة سويسرا في طهران للاحتجاج على "تدخل برن في الشؤون الداخلية"

إيران تستدعي سفيرة سويسرا في طهران للاحتجاج على "تدخل برن في الشؤون الداخلية"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "استدعاء سفيرة سويسرا في طهران، نادين لوزانو، للاحتجاج على تدخل برن في الشؤون الداخلية لإيران". 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T14:22+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها: "تم استدعاء سفيرة سويسرا في إيران نادين لوزانو، عقب موقف سويسرا التدخلية في الشؤون الداخلية لإيران بعد نشر السفارة صورة بعلم مزيف".وأضاف البيان، أنه "تم إبلاغ السفيرة السويسرية بأن مثل هذه الخطوة غير التقليدية لا تتناسب مع العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد السويسري وينبغي تصحيحها". وكشفت الخارجية الإيرانية أن "سفيرة سويسرا أعلنت أنها ستنقل هذه الإجراءات لبلادها في أسرع وقت ممكن".يأتي ذلك بعد ساعات من رد إيران على ما وصفتها المواقف المناهضة في القمة العربية الـ32، التي عقدت في مدينة جدة في السعودية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبنّاءة نحو توطيد السلام والاستقرار، وتعزيز التكامل الإقليمي، دون تكرار الادعاءات المملة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي الوقت نفسه، رحّب كنعاني "بالنهج البنّاء لبعض دول المنطقة بشأن زيادة التعاون وإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم المتبادل"، معربا عن أمله في أن "تشهد المنطقة مقاربة جديدة، تقوم على الصداقة وتعزيز التعاون بين دولها".وفي إشارة إلى جُزز أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن "جميع الإجراءات الإيرانية تتم بما ينسجم مع السيادة على أراضيها، وأي مطالبات بهذا الشأن مرفوضة".وهناك خلافات عميقة بين طهران وأبو ظبي، بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها ما تعتبره الأخيرة احتلالا من قبل إيران لثلاثة من جزرها "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، والتي تقول طهران إنها جزء لا يتجزأ وأبدي من الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن حرب اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20201022/إيران-تستدعي-سفير-سويسرا-احتجاجا-على-تصريحات-واشنطن-بشأن-الانتخابات-الأمريكية-1046923828.html

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