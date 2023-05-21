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https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-3-مليارات-دولار-حصيلة-التبادل-التجاري-مع-15-دولة-مجاورة-خلال-شهر-1077277614.html
إيران: 3 مليارات دولار حصيلة التبادل التجاري مع 15 دولة مجاورة خلال شهر
إيران: 3 مليارات دولار حصيلة التبادل التجاري مع 15 دولة مجاورة خلال شهر
أعلنت إيران نمو حركة التبادل التجاري، مع 15 دولة من دول الجوار خلال الأشهر الماضية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T12:43+0000
2023-05-21T12:43+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الإيرانية، روح الله لطيفي، بحسب وكالة "إرنا".وقال لطيفي إن الإحصاءات تشير إلى نمو التبادلات التجارية مع الدول المجاورة خلال شهر أبريل/ نيسان.وأوضح أن قيمة التبادل التجاري مع 15 دولة مجاورة خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.وشدد لطيفي على ضرورة تنشيط التعاملات الاقتصادية مع دول الجوار نظرا لرغبة هذه الدول في مزيد من التعاون مع إيران الأمر الذي ينعكس على الأمن والسلام في المنطقة.وأشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية تقوم على تخفيف التوتر مع بعض دول الجوار.واعتبر أن زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية مع هذه الدول من شأنها أن يرسخ العلاقات معها لضمان مصالح اقتصادية مشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-ننصح-دول-الجامعة-العربية-باتخاذ-خطوة-إيجابية-نحو-السلام-والاستقرار-1077270479.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

إيران: 3 مليارات دولار حصيلة التبادل التجاري مع 15 دولة مجاورة خلال شهر

12:43 GMT 21.05.2023
© AFP 2023سفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023
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أعلنت إيران نمو حركة التبادل التجاري، مع 15 دولة من دول الجوار خلال الأشهر الماضية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الإيرانية، روح الله لطيفي، بحسب وكالة "إرنا".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
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09:43 GMT
وقال لطيفي إن الإحصاءات تشير إلى نمو التبادلات التجارية مع الدول المجاورة خلال شهر أبريل/ نيسان.
وأوضح أن قيمة التبادل التجاري مع 15 دولة مجاورة خلال الشهر الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.
وشدد لطيفي على ضرورة تنشيط التعاملات الاقتصادية مع دول الجوار نظرا لرغبة هذه الدول في مزيد من التعاون مع إيران الأمر الذي ينعكس على الأمن والسلام في المنطقة.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية تقوم على تخفيف التوتر مع بعض دول الجوار.
واعتبر أن زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية مع هذه الدول من شأنها أن يرسخ العلاقات معها لضمان مصالح اقتصادية مشتركة.
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