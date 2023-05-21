https://sputnikarabic.ae/20230521/الأردن-يعلن-عن-عقد-مؤتمر-دولي-لـالأمن-الدوائي-الشهر-المقبل-1077269220.html
الأردن يعلن عن عقد مؤتمر دولي لـ"الأمن الدوائي" الشهر المقبل
الأردن يعلن عن عقد مؤتمر دولي لـ"الأمن الدوائي" الشهر المقبل
أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، عن عقد مؤتمر للأمن الدوائي، في العاصمة الأردنية عمان، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:55+0000
2023-05-21T08:55+0000
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار محمود مهيدات، احتضان بلاده لمؤتمر دولي للأمن الدوائي في 5 يونيو المقبل.وأوضح مهيدات أن المؤتمر سوف يعقد تحت عنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي"، على مدار يومين، لافتا إلى أنه مؤتمر فني متخصص بالقطاع الدوائي.وقال: "المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوجيهات والرؤى الملكية السامية في ضرورة العمل على دعم تطوير الصناعة الدوائية وبما يتماشى مع تحديث المنظومة الإقتصادية في مجال التصنيع الدوائي".وحول ما يستهدفه المؤتمر خلال مناقشاته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، إلى 6 محاور رئيسية، منها "تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية"، لافتا إلى أن هذا المحور يستهدف "بحث سبل وآليات تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقاً للرؤي الملكية السامية للتحديث الاقتصادي".ولفت إلى أن من مستهدفات المؤتمر أيضا "تعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتوحيد الاجراءات إضافة إلى تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة"، مشيرا إلى أنه سيناقش كذلك "أهمية الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة في الأمن الدوائي وتحقيق وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى".يشار إلى أن المؤتمر سيشهد عددا من الجلسات الحوارية المغلقة لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير المهنة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور مهنة الصيدلة بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأكاديمية وممثلين من نقابة الصيادلة.
https://sputnikarabic.ae/20200424/العاهل-الأردني-يدعو--إلى-وضعه-بصورة-أي-نقص-متعلق-بالأدوية-1045270211.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, أخبار الأردن, أخبار العالم الآن
الأردن يعلن عن عقد مؤتمر دولي لـ"الأمن الدوائي" الشهر المقبل
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أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، عن عقد مؤتمر للأمن الدوائي، في العاصمة الأردنية عمان، خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة "عمون" الأردنية، أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار محمود مهيدات، احتضان بلاده لمؤتمر دولي للأمن الدوائي في 5 يونيو المقبل.
وأوضح مهيدات أن المؤتمر سوف يعقد تحت عنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي
"، على مدار يومين، لافتا إلى أنه مؤتمر فني متخصص بالقطاع الدوائي.
وقال: "المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوجيهات والرؤى الملكية السامية في ضرورة العمل على دعم تطوير الصناعة الدوائية وبما يتماشى مع تحديث المنظومة الإقتصادية في مجال التصنيع الدوائي".
وحول ما يستهدفه المؤتمر خلال مناقشاته، أشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية، إلى 6 محاور رئيسية، منها "تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية"، لافتا إلى أن هذا المحور يستهدف "بحث سبل وآليات تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقاً للرؤي الملكية السامية للتحديث الاقتصادي".
وأضاف أن المؤتمر سيُعنى كذلك بمناقشة "الدور الرقابي والتشريعي للسلطات التشريعية في تعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الوصول إلى الدواء الآمن والفعال"، كما سيعنى بـ "بحث أهمية التطوير في الصناعة الدوائية والدور في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد الوطني والعوامل الرئيسية التي تؤثر على البحث والتطوير في الصناعات الدوائية".
ولفت إلى أن من مستهدفات المؤتمر أيضا "تعزيز التكامل بين الصناعات العربية وتوحيد الاجراءات إضافة إلى تمكين الصناعات البيولوجية والبيولوجية الشبيهة"، مشيرا إلى أنه سيناقش كذلك "أهمية الابتكارات الدوائية والأدوية ذات القيمة المضافة في الأمن الدوائي وتحقيق وصول الأدوية المبتكرة إلى المرضى".
يشار إلى أن المؤتمر سيشهد عددا من الجلسات الحوارية المغلقة
لمناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بتطوير المهنة والتعليم الصيدلاني المستمر وتعزيز مخرجات التعليم لمواكبة تطور مهنة الصيدلة بحضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية والأكاديمية وممثلين من نقابة الصيادلة.