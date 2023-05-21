https://sputnikarabic.ae/20230521/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يعتمد-النظام-الجديد-لتصفيات-كأس-العالم-2026-1077287156.html

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، "النظام الجديد لتصفيات كأس العالم 2026، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا في النهائيات، التي ستقام في الولايات المتحدة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T17:33+0000

2023-05-21T17:33+0000

2023-05-21T17:33+0000

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وأفاد الاتحاد الآسيوي، في بيان له، بأن "الدور الأول للتصفيات المشتركة سيتضمن 22 منتخبا، المصنفة بين 26 و47 في التصنيف العالمي"، مضيفا أن تلك المنتخبات ستتقابل ذهابا وإيابا، ثم يتأهل الفائزون الـ11 للدور الثاني من التصفيات.ووفقا للبيان، فإن "الدور الثاني للتصفيات يشمل الـ36 منتخبا، المصنفة من 1 إلى 25 عالميا، إلى جانب المنتخبات الـ11 الفائزة في الدور الأول، ثم يقسمون على 9 مجموعات في كل منها 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب".ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ويحصلان أيضا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027. ويتم تقسيم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل منها 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ثم يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026.ويتضمن الملحق الآسيوي المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من الدور السابق، ويتم تقسيمها على مجموعتين بالتساوي، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، فيما يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد كشف عن شعار بطولة كأس العالم المقبلة عام 2026، المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026، الشعار الرسمي للبطولة خلال احتفالية أقيمت يوم الخميس الماضي في مرصد غريفيث في لوس أنجلوس، بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.شارك في الحفل أيقونة المنتحب البرازيلي رونالدو، وحارس مرمى المكسيك السابق خورخي كامبوس، وكذلك حارس المرمى الكندي السابق كريج فورست، ولاعبة المنتخب الأمريكي كارلي لويد.يشار إلى أنه لأول مرة يتضمن شعار البطولة صورة حقيقية لكأس العالم، ومن المقرر أن يعرض لاحقا 16 شعارا للمدن المستضيفة للبطولة الأضخم في عالم المستديرة الساحرة.

https://sputnikarabic.ae/20221226/فيفا-روسيا-تشارك-في-تصفيات-كأس-العالم-2026-إذا-انضمت-إلى-الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-1071632591.html

https://sputnikarabic.ae/20230520/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يحدد-موعد-قرعة-كأس-أمم-أفريقيا-2023-ونظام-تصفيات-مونديال-2026-1077246294.html

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