عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1077280421.html
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله" في جنوب لبنان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:52+0000
2023-05-21T13:52+0000
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118222_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dd0dedc1487a7b0e6cf7042baadce37c.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدّى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتيْن والتزاماتهما".وأضاف: "الجميع تعوّد على التهديدات ممن انكشف دوره التخريبي في قتل اللبنانيين والسوريين والعرب، وتنفيذه لأجندات إيرانية في العالم العربي"، على حد قوله.وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تحمل-رسائل-تحذيرية-حزب-الله-يجري-مناورة-عسكرية-كبيرة-في-الجنوب-اللبناني-فيديو-1077277172.html
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1b/1046118222_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf766e94f0b6ff9d410b4495ac1eb7f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

13:52 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبرTelegram
علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدّى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتيْن والتزاماتهما".
وأضاف: "الجميع تعوّد على التهديدات ممن انكشف دوره التخريبي في قتل اللبنانيين والسوريين والعرب، وتنفيذه لأجندات إيرانية في العالم العربي"، على حد قوله.
وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
"تحمل رسائل تحذيرية".. "حزب الله" يجري مناورة عسكرية كبيرة في الجنوب اللبناني... فيديو
12:43 GMT
وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала