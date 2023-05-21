https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-المناورة-العسكرية-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1077280421.html
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله" في جنوب لبنان. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:52+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدّى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتيْن والتزاماتهما".وأضاف: "الجميع تعوّد على التهديدات ممن انكشف دوره التخريبي في قتل اللبنانيين والسوريين والعرب، وتنفيذه لأجندات إيرانية في العالم العربي"، على حد قوله.وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
https://sputnikarabic.ae/20230521/تحمل-رسائل-تحذيرية-حزب-الله-يجري-مناورة-عسكرية-كبيرة-في-الجنوب-اللبناني-فيديو-1077277172.html
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أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم
أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلق على المناورة العسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
تابعنا عبر
علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المناورة العسكرية التي أقامها "حزب الله" في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مناورة حزب الله في جنوب لبنان تتحدّى بالمقام الأول الحكومة والدولة اللبنانيتيْن والتزاماتهما".
وأضاف: "الجميع تعوّد على التهديدات ممن انكشف دوره التخريبي في قتل اللبنانيين والسوريين والعرب، وتنفيذه لأجندات إيرانية في العالم العربي"، على حد قوله.
وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة بمحاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وشهدت مناورة "حزب الله
" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.