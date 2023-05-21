https://sputnikarabic.ae/20230521/الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-عاجلا-في-تسمم-100-جندي-داخل-قاعدة-عسكرية-1077280818.html
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا في تسمم 100 جندي داخل قاعدة عسكرية
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا في تسمم 100 جندي داخل قاعدة عسكرية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا عاجلا في إصابة 100 جندي بالتسمم داخل قاعدة عسكرية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T14:01+0000
2023-05-21T14:01+0000
2023-05-21T14:01+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا للتسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا، الأسبوع الماضي، إلى حالات تسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.وأشارت إلى أن الجنود الـ100 كانوا داخل قاعدة عسكرية في منطقة النقب في الجنوب حين تعرضوا للتسمم، وأنه تم نقلهم للعلاج على الفور، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق في واقعة التسمم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا في تسمم 100 جندي داخل قاعدة عسكرية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا عاجلا في إصابة 100 جندي بالتسمم داخل قاعدة عسكرية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي قد تعرضوا للتسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي البلاد، الأسبوع الماضي.
وأكدت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي
قد تعرضوا، الأسبوع الماضي، إلى حالات تسمم داخل قاعدة عسكرية جنوبي إسرائيل.
وأشارت إلى أن الجنود الـ100 كانوا داخل قاعدة عسكرية في منطقة النقب
في الجنوب حين تعرضوا للتسمم، وأنه تم نقلهم للعلاج على الفور، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق في واقعة التسمم.