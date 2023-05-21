https://sputnikarabic.ae/20230521/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-صور-رصد-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-في-مضيق-هرمز-1077282387.html

الحرس الثوري الإيراني ينشر صور رصد المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" في مضيق هرمز

الحرس الثوري الإيراني ينشر صور رصد المدمرة الأمريكية "بول هاميلتون" في مضيق هرمز

نشرت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري، اليوم الأحد، "صورا لرصد المدمرة الأمريكية "يو إس إس بول ‏هاميلتون" إلى جانب سفينة إسناد تحمل اسم "TAKE6". 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T14:48+0000

2023-05-21T14:48+0000

2023-05-21T14:48+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432967_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_47a42e8a950cce098bbd9d1814dd740a.jpg

ووفقا للصور، التي نشرتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد ظهر مرور المدمرة الأمريكية هاميلتون، عبر مضيق هرمز إلى جانب سفينة إسناد تحمل اسم TAKE6 والسفينة التجارية ANVIL POINT.وأعلنت قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، أمس السبت، عن مغادرة المدمرة الأمريكية "يو إس إس بول ‏هاميلتون" مضيق هرمز، وذلك بعد أن رصدتها مسيراتها وسفن دورية تابعة لها.‏وقال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن "غواصة "فاتح" التابعة للبحرية الإيرانية أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس بول هاميلتون"، أخيرا على الصعود إلى سطح المياه، ووضعها على مرأى من القوات الإيرانية"، وفقا لمحطة "النور" اللبنانية.وأضاف إيراني: "لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر، ووجدنا أنها كانت ضمن الأسطول الخامس، وعلمنا أنها قادمة إلى الخليج".وتابع في تصريحاته، أن "العدو قرر أن يمر عبر مضيق هرمز أثناء الغوص وفي الليل دون أن نراه ونكتشفه، إلا أن غواصة "فاتح" الخاصة بقواتنا اكتشفت الغواصة الأمريكية، ورغم مناورتها اضطرت للصعود إلى سطح المياه".وأكد الأدميرال شهرام إيراني، أنه "على الرغم من أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا الإجراء الصادر من بحرية الحرس الثوري الإيراني مخالف للقانون، إلا أنه تم اتباع القواعد بنسبة 100%".وكانت إيران قد أعلنت، الشهر الماضي، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن سفينة مجهولة اصطدمت بسفينة إيرانية في مياه الخليج، ما تسبب في فقدان شخصين وإصابة آخرين من أفراد طاقم السفينة الإيرانية.وأضافت أن البحرية الإيرانية رصدت السفينة في خليج عمان، حيث قامت باعتراضها ومصادرتها لمخالفتها المعايير الدولية وقوانين الملاحة، لافتة إلى أن الناقلة المجهولة حاولت الهروب عبر إطفاء أجهزة التتبع، وذلك خلافا لقوانين الملاحة.

https://sputnikarabic.ae/20221207/أمريكا-تكشف-عن-تصرف-غير-آمن-وغير-مهني-لزورق-إيراني-في-مضيق-هرمز-1070930970.html

https://sputnikarabic.ae/20230503/المدعي-العام-في-طهران-ضبط-ناقلة-نفط-ترفع-علم-بنما-في-مضيق-هرمز-بأمر-من-السلطة-القضائية-1076622917.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم