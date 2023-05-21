https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-الأوكرانية-تحذر-من-نفاد-ميزانيتها-بحلول-أكتوبر-1077263561.html
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T00:30+0000
2023-05-21T00:30+0000
2023-05-21T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح ميلنيك قائلاً: "نحن لا نملك تمويلًا كافيًا. أتمنى أن تقدم الحكومة الدعم لطلب وزيرنا لزيادة تمويل وزارة الخارجية التي تعاني من نقص تمويل يصل إلى حوالي ثلث الميزانية... إذا لم يتم ذلك، فسوف ينفد تمويل وزارة الخارجية تقريبًا في أكتوبر. أتحدث عن الحد الأدنى من الميزانية".وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية، خاصة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزارة-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطط-نيابة-عن-الأوكرانيين--1076357985.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
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حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
موسكو- سبوتنيك
. وأوضح ميلنيك قائلاً: "نحن لا نملك تمويلًا كافيًا. أتمنى أن تقدم الحكومة الدعم لطلب وزيرنا لزيادة تمويل وزارة الخارجية التي تعاني من نقص تمويل يصل إلى حوالي ثلث الميزانية... إذا لم يتم ذلك، فسوف ينفد تمويل وزارة الخارجية تقريبًا في أكتوبر. أتحدث عن الحد الأدنى من الميزانية".
وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية، خاصة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.