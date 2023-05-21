عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-الأوكرانية-تحذر-من-نفاد-ميزانيتها-بحلول-أكتوبر-1077263561.html
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر
حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T00:30+0000
2023-05-21T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048726017_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2f742b9269133e4df2fd7246bd33bd02.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأوضح ميلنيك قائلاً: "نحن لا نملك تمويلًا كافيًا. أتمنى أن تقدم الحكومة الدعم لطلب وزيرنا لزيادة تمويل وزارة الخارجية التي تعاني من نقص تمويل يصل إلى حوالي ثلث الميزانية... إذا لم يتم ذلك، فسوف ينفد تمويل وزارة الخارجية تقريبًا في أكتوبر. أتحدث عن الحد الأدنى من الميزانية".وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية، خاصة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230427/وزارة-الخارجية-الروسية-الغرب-يخطط-نيابة-عن-الأوكرانيين--1076357985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048726017_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_bb565e5d3623e2b0ff2b783b73efaa4c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر

00:30 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyوزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبرTelegram
حذر أندريه ميلنيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، من نفاد ميزانية الوزارة حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح ميلنيك قائلاً: "نحن لا نملك تمويلًا كافيًا. أتمنى أن تقدم الحكومة الدعم لطلب وزيرنا لزيادة تمويل وزارة الخارجية التي تعاني من نقص تمويل يصل إلى حوالي ثلث الميزانية... إذا لم يتم ذلك، فسوف ينفد تمويل وزارة الخارجية تقريبًا في أكتوبر. أتحدث عن الحد الأدنى من الميزانية".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الغرب يخطط نيابة عن الأوكرانيين
27 أبريل, 09:32 GMT
وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية، خاصة في آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 12:53 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала