https://sputnikarabic.ae/20230521/الخارجية-الروسية-قرارات-مجموعة-السبع-مسيسة-ومشاركة-زيلينسكي-دعائية-1077278363.html
الخارجية الروسية: قرارات "مجموعة السبع" مسيسة ومشاركة زيلينسكي "دعائية"
الخارجية الروسية: قرارات "مجموعة السبع" مسيسة ومشاركة زيلينسكي "دعائية"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، في تعليقها على اجتماع قادة مجموعة الدول السبع، في هيروشيما اليابانية، أن قرارات قمة مجموعة السبع مسيسة وبغيضة، وأن... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T12:57+0000
2023-05-21T12:57+0000
2023-05-21T13:09+0000
روسيا
مجموعة السبع الكبار
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وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أنه "نتيجة الاجتماع الرئيسية هي مجموعة من التصريحات المشبعة بمقاطع بغيضة ذات طابع معادٍ لروسيا وكذلك للصين"وقالت وزارة الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" كانت ذات يوم جمعية يقوم أعضاؤها بتنسيق المواقف حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال العالمي، لكنها الآن تدهورت بشكل لا رجعة فيه".وبإصرارهم على إظهار عزمهم على إلحاق" هزيمة استراتيجية "بروسيا، أحضر قادة دول مجموعة السبع زعيمهم للنظام في كييف لحضور اجتماعهم، وحولوا حدث هيروشيما في النهاية إلى عرض دعائي".وأردف البيان: "إن مجموعة السبع "تركز" حرفيًا على مواجهة شاملة مع روسيا، ومن خلال جهود الولايات المتحدة، تولت مهام مقر التخطيط لإجراءات العقوبات وعناصر أخرى للحرب "الهجينة" ضد بلدنا، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف، وهذا هو معنى وجود الجمعية اليوم".واختتم البيان: "قرارات قمة مجموعة السبع مسيّسة ومثيرة للقلق، ومجموعة الدول السبع نفسها منحلة بشكل لا رجعة فيه".
https://sputnikarabic.ae/20230520/الخارجية-الصينية-تتهم-مجموعة-السبع-بتأييد-الانفصاليين-في-تايوان-1077256419.html
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روسيا, مجموعة السبع الكبار
روسيا, مجموعة السبع الكبار
الخارجية الروسية: قرارات "مجموعة السبع" مسيسة ومشاركة زيلينسكي "دعائية"
12:57 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، في تعليقها على اجتماع قادة مجموعة الدول السبع، في هيروشيما اليابانية، أن قرارات قمة مجموعة السبع مسيسة وبغيضة، وأن مجموعة السبع نفسها تدهورت بشكل لا رجوع فيه.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أنه "نتيجة الاجتماع الرئيسية هي مجموعة من التصريحات المشبعة بمقاطع بغيضة ذات طابع معادٍ لروسيا وكذلك للصين"
وهكذا، مرة أخرى، كانت نتيجة الحدث قرارات مسيسة تهدف إلى رسم خطوط فاصلة على المستوى الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية: "مجموعة السبع" كانت ذات يوم جمعية يقوم أعضاؤها بتنسيق المواقف حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال العالمي، لكنها الآن تدهورت بشكل لا رجعة فيه".
ونوّهت الخارجية إلى أن مشاركة فلاديمير زيلينسكي في اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما، حولت القمة إلى "عرض دعائي".
وبإصرارهم على إظهار عزمهم على إلحاق" هزيمة استراتيجية "بروسيا، أحضر قادة دول مجموعة السبع زعيمهم للنظام في كييف لحضور اجتماعهم، وحولوا حدث هيروشيما في النهاية إلى عرض دعائي".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن مجموعة السبع "مهووسة" بمواجهة شاملة مع موسكو.
وأردف البيان: "إن مجموعة السبع "تركز" حرفيًا على مواجهة شاملة مع روسيا، ومن خلال جهود الولايات المتحدة، تولت مهام مقر التخطيط لإجراءات العقوبات وعناصر أخرى للحرب "الهجينة" ضد بلدنا، بما في ذلك تحديد حجم وتوقيت الإمدادات العسكرية الغربية لنظام كييف
، وهذا هو معنى وجود الجمعية اليوم".
واختتم البيان: "قرارات قمة مجموعة السبع مسيّسة ومثيرة للقلق، ومجموعة الدول السبع نفسها منحلة بشكل لا رجعة فيه".