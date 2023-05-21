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الخارجية المصرية: تصرفات بن غفير "مستفزة"
الخارجية المصرية: تصرفات بن غفير "مستفزة"
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، معتبرة أنه "تصرف استفزازي". 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T09:40+0000
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن "مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة".واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يقتحم-باحة-المسجد-الأقصى-وسط-حراسة-أمنية-صور-وفيديو-1077265699.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الخارجية المصرية: تصرفات بن غفير "مستفزة"

09:40 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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أدانت وزارة الخارجية المصرية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، معتبرة أنه "تصرف استفزازي".
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن "مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة".

وأضاف البيان أن مثل هذه التصرفات "الاستفزازية" تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، باحة المسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم باحة المسجد الأقصى وسط حراسة أمنية... صور وفيديو
06:12 GMT
وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة.
وسبق أن اقتحم بن غفير باحة المسجد الأقصى في يناير/كانون الثاني الماضي، مع حراسة مشددة، وهو ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.
وقبل أسابيع، قرر حزب "العظمة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقاطعة اجتماعات الحكومة والكنيست، احتجاجا على ما قال إنه رد فعل "ضعيف" تجاه الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على إسرائيل، ودعا إلى القيام بعملية عسكرية ضخمة في الضفة الغربية.
في المقابل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، محكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية ضد الفلسطينيين.
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