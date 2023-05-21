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الدفاع المدني القطري يخلي مركز تسوق بعد تلقي بلاغ

الدفاع المدني القطري يخلي مركز تسوق بعد تلقي بلاغ

قررت قوات الدفاع المدني القطري، اليوم الأحد، إخلاء مركز تسوق في منطقة المطار احترازيا بعد تلقي بلاغ، ما استدعى أخذ الاحتياطات للحفاظ على أرواح المواطنين. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية، عن وزارة الداخلية القطرية، بيانا قالت فيه: "الدفاع المدني يطمئن على إجراءات السلامة في أحد مراكز التسوق في منطقة المطار بعد بلاغ عن ماس كهربائي، حيث تم إخلاء الموقع احترازيا دون مصابين".في السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية نظام الإنذار المبكر في سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق والسرقات وغيرها، والحد من الأضرار الناجمة عنها، لاسيما في المنشآت ذات الخطورة العالية.وكانت الوزارة قد أعلنت، الأحد الماضي، أن الدفاع المدني سيطر على حريق منزل في منطقة معيذر، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق.يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية سيطرة الدفاع المدني على حريق في فناء منزل في منطقة دحيل، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات جراء الحريق.

https://sputnikarabic.ae/20230520/قطر-بعد-اقتحام-سفارتها-في-الخرطوم-لابد-من-تجنيب-البعثات-الدبلوماسية-تبعات-القتال-الدائر-1077246719.html

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