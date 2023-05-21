https://sputnikarabic.ae/20230521/الرئيس-العراقي-يؤكد-ضرورة-التنسيق-الأمني-مع-الأردن-1077274849.html
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التنسيق الأمني مع الأردن
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التنسيق الأمني مع الأردن
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين بلاده والأردن. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:59+0000
2023-05-21T10:59+0000
2023-05-21T10:59+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له.ولفت إلى أن البلدين والشعبين الشقيقين تربطهما علاقات عميقة، مشددا على "أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما".كما أكد الرئيس العراقي، بحسب البيان، على أهمية "تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين"، مجددا "دعم العراق للمملكة".في المقابل، عبر وزير الداخلية الأردني عن شكره للرئيس العراقي وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية على مختلف الصعد.
https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-يعلن-عن-خطة-من-3-بنود-لمواجهة-شح-المياه-1077257473.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الرئيس العراقي يؤكد ضرورة التنسيق الأمني مع الأردن
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين بلاده والأردن.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله هلال الفراية والوفد المرافق له.
ولفت إلى أن البلدين والشعبين الشقيقين تربطهما علاقات عميقة، مشددا على "أهمية تعزيز وتطوير التعاون
الثنائي بين العراق والأردن وبما يخدم المصالح المشتركة بينهما".
كما أكد الرئيس العراقي، بحسب البيان، على أهمية "تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين"، مجددا "دعم العراق للمملكة".
في المقابل، عبر وزير الداخلية الأردني عن شكره للرئيس العراقي وتقديره لحرصه على تعزيز العلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية على مختلف الصعد.