https://sputnikarabic.ae/20230521/الرئيس-العراقي-يستقبل-القائد-الجديد-لبعثة-الناتو-في-البلاد-1077285008.html
الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد
الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد
استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، خوسيه أنتوني. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:52+0000
2023-05-21T15:52+0000
2023-05-21T15:52+0000
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ويتولى أنتوني قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلفا لقائد البعثة المنتهية ولايته، جيوفاني أيانوتشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد.ولفت الرئيس العراقي إلى أن بعثة "الناتو" تسهم في تدريب قوات الأمن العراقية، مؤكدا أن الوضع الأمني أصبح مستتبا بعدما تم القضاء على العصابات الإرهابية.وتابع: "هناك تحديات أخرى تواجه العراق أبرزها قضية الشح المائي، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل لهذا القضية".وأوضح عبد اللطيف رشيد أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الأخرى في الوقت ذاته يحمي فيه سيادته واستقلالية قراراته.
https://sputnikarabic.ae/20230520/العراق-يعلن-عن-خطة-من-3-بنود-لمواجهة-شح-المياه-1077257473.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد
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استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، خوسيه أنتوني.