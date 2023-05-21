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الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد
الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد
استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، خوسيه أنتوني. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:52+0000
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ويتولى أنتوني قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلفا لقائد البعثة المنتهية ولايته، جيوفاني أيانوتشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد.ولفت الرئيس العراقي إلى أن بعثة "الناتو" تسهم في تدريب قوات الأمن العراقية، مؤكدا أن الوضع الأمني أصبح مستتبا بعدما تم القضاء على العصابات الإرهابية.وتابع: "هناك تحديات أخرى تواجه العراق أبرزها قضية الشح المائي، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل لهذا القضية".وأوضح عبد اللطيف رشيد أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الأخرى في الوقت ذاته يحمي فيه سيادته واستقلالية قراراته.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط

الرئيس العراقي يستقبل القائد الجديد لبعثة "الناتو" في البلاد

15:52 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، خوسيه أنتوني.
ويتولى أنتوني قيادة بعثة "الناتو" في العراق خلفا لقائد البعثة المنتهية ولايته، جيوفاني أيانوتشي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد.

وقال رشيد: "العراق يشهد استقرارا وتطورات إيجابية ويجب نقل صورة واقعية عنها إلى دول العالم".

ولفت الرئيس العراقي إلى أن بعثة "الناتو" تسهم في تدريب قوات الأمن العراقية، مؤكدا أن الوضع الأمني أصبح مستتبا بعدما تم القضاء على العصابات الإرهابية.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العراق يعلن عن خطة من 3 بنود لمواجهة شح المياه
أمس, 16:29 GMT
وتابع: "هناك تحديات أخرى تواجه العراق أبرزها قضية الشح المائي، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم التوصل إلى حل لهذا القضية".
وأوضح عبد اللطيف رشيد أن العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الأخرى في الوقت ذاته يحمي فيه سيادته واستقلالية قراراته.
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