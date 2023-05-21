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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/القوات-الروسية-تلحق-أضرارا-بلواءين-وكتيبة-للقوات-الأوكرانية-1077263905.html
القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وكتيبة وأحدثت أضرارًا نتيجة إطلاق النار على... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T02:13+0000
2023-05-21T02:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "... من خلال استخبارات مجموعة قوات "سنتر" (الوسط)، تم اكتشاف تحرك الأفراد على معدات اللواء الميكانيكي 66 واللواء المحرك 58 لقوات الجيش الأوكراني والفوج 15 للحرس الوطني الأوكراني. نتيجة لتأثير نيران وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات في سنتر، تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات"، وأضاف المتحدث.وأوضح المتحدث أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة سميرتش قام بضرب مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-جديدة-في-دنيبروبيتروفسك-1077262195.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الروسية تلحق أضرارا بلواءين وكتيبة للقوات الأوكرانية

02:13 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من كشف تحركات لواءين أوكرانيين وكتيبة وأحدثت أضرارًا نتيجة إطلاق النار على العدو.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "... من خلال استخبارات مجموعة قوات "سنتر" (الوسط)، تم اكتشاف تحرك الأفراد على معدات اللواء الميكانيكي 66 واللواء المحرك 58 لقوات الجيش الأوكراني والفوج 15 للحرس الوطني الأوكراني. نتيجة لتأثير نيران وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات في سنتر، تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات"، وأضاف المتحدث.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 21:04 GMT
وأوضح المتحدث أن طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة سميرتش قام بضرب مواقع الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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