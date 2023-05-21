https://sputnikarabic.ae/20230521/الكويت-مرسوم-بتعيين-8-سفراء-غير-مقيمين-1077267464.html
الكويت... مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين
الكويت... مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين
أصدرت السلطات الكويتية المختصة مرسوما بتعيين 8 سفراء غير مقيمين في بعض البعثات الدبلوماسية الكويتية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T07:28+0000
2023-05-21T07:28+0000
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ووفق نص المرسوم الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، فإنه "يُعين فيصل سليمان المسيليم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو بالإضافة إلى عمله كسفير لبلاده لدى جمهورية ألبانيا".وتضمن المرسوم كذلك تعيين فايز مجبل المطيري سفيرا لدولة الكويت لدى الجبل الأسود، بالإضافة إلى عمله، كسفير للكويت لدى جمهورية صربيا، ويعين فهد مشاري الظفيري سفيرا لدولة الكويت لدى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عمله سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان.أيضا تم وفقا للمرسوم تعيين طلال سليمان الفصام سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سلوفينيا، بالإضافة إلى عمله سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية، وتعيين صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس، بالإضافة إلى عمله سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.أما عادل مبارك الأدغم فقد نص المرسوم على تعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى سانت لوشيا، بالإضافة إلى عمله سفيرا لبلاده لدى جمهورية كوبا، ونايف هابس العتيبي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا، إضافة إلى عمله سفيرا دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
https://sputnikarabic.ae/20220816/الكويت-تعلن-تعيين-أول-سفير-لها-لدى-إيران-بعد-6-سنوات-من-قطع-العلاقات-1066478288.html
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العالم العربي, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن
الكويت... مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين
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أصدرت السلطات الكويتية المختصة مرسوما بتعيين 8 سفراء غير مقيمين في بعض البعثات الدبلوماسية الكويتية.
ووفق نص المرسوم
الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، فإنه "يُعين فيصل سليمان المسيليم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو بالإضافة إلى عمله كسفير لبلاده لدى جمهورية ألبانيا".
وتضمن المرسوم
كذلك تعيين فايز مجبل المطيري سفيرا لدولة الكويت لدى الجبل الأسود، بالإضافة إلى عمله، كسفير للكويت لدى جمهورية صربيا، ويعين فهد مشاري الظفيري سفيرا لدولة الكويت لدى كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عمله سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان.
أيضا تم وفقا للمرسوم تعيين طلال سليمان الفصام سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سلوفينيا، بالإضافة إلى عمله سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية، وتعيين صلاح سليمان الحداد سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس، بالإضافة إلى عمله سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة.
واشتمل المرسوم على تعيين طارق محمد البناي سفيرا لدولة الكويت لدى كل من جمهورية كوستاريكا، وكومنولث البهاما، بالإضافة إلى عمله مندوبا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
أما عادل مبارك الأدغم فقد نص المرسوم على تعيينه سفيرا لدولة الكويت لدى سانت لوشيا، بالإضافة إلى عمله سفيرا لبلاده لدى جمهورية كوبا، ونايف هابس العتيبي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا، إضافة إلى عمله سفيرا دولة الكويت لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.