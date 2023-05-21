عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/الكويت-نسعى-لتعزيز-الشراكة-مع-الأمم-المتحدة-1077275296.html
الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، أن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:30+0000
2023-05-21T11:30+0000
أخبار الشرق الأوسط
الكويت
أخبار الكويت اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_becb555f624ea0f21a0bbd95a2efea31.jpg
جاء هذا في رسالة متلفزة تم بثها في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الكويت للمنظمة الدولية، بحسب صحيفة "القبس".وقال الوزير إن "دولة الكويت تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها للبناء على ما تحقق".وعبر الوزير عن فخره بالإنجازات التي أنجزت خلال الستين عاما الماضية من هذه الشراكة التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار إلى "ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لهذه المنظمة الدولية العريقة والمبادئ النبيلة المدرجة في ميثاقها"، بحسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الكويت-مرسوم-بتعيين-8-سفراء-غير-مقيمين-1077267464.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_821effab9aac7b2ceb00b0895bf048f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي

الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة

11:30 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، أن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة.
جاء هذا في رسالة متلفزة تم بثها في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الكويت للمنظمة الدولية، بحسب صحيفة "القبس".
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
الكويت... مرسوم بتعيين 8 سفراء غير مقيمين
07:28 GMT
وقال الوزير إن "دولة الكويت تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها للبناء على ما تحقق".
وعبر الوزير عن فخره بالإنجازات التي أنجزت خلال الستين عاما الماضية من هذه الشراكة التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لهذه المنظمة الدولية العريقة والمبادئ النبيلة المدرجة في ميثاقها"، بحسب تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала