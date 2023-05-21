https://sputnikarabic.ae/20230521/الكويت-نسعى-لتعزيز-الشراكة-مع-الأمم-المتحدة-1077275296.html
الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، أن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:30+0000
2023-05-21T11:30+0000
2023-05-21T11:30+0000
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جاء هذا في رسالة متلفزة تم بثها في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الكويت للمنظمة الدولية، بحسب صحيفة "القبس".وقال الوزير إن "دولة الكويت تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها للبناء على ما تحقق".وعبر الوزير عن فخره بالإنجازات التي أنجزت خلال الستين عاما الماضية من هذه الشراكة التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار إلى "ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لهذه المنظمة الدولية العريقة والمبادئ النبيلة المدرجة في ميثاقها"، بحسب تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20230521/الكويت-مرسوم-بتعيين-8-سفراء-غير-مقيمين-1077267464.html
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أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
أخبار الشرق الأوسط, الكويت, أخبار الكويت اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
الكويت: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله، أن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة.
جاء هذا في رسالة متلفزة تم بثها في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الستين لانضمام الكويت للمنظمة الدولية، بحسب صحيفة
"القبس".
وقال الوزير إن "دولة الكويت
تسعى إلى تعزيز شراكتها القوية والتاريخية مع الأمم المتحدة والتي امتدت ستة عقود من التعاون والتنسيق الوثيق معها للبناء على ما تحقق".
وعبر الوزير عن فخره بالإنجازات التي أنجزت خلال الستين عاما الماضية من هذه الشراكة التاريخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى "ما توليه بلاده من أهمية كبيرة لهذه المنظمة الدولية العريقة والمبادئ النبيلة المدرجة في ميثاقها"، بحسب تعبيره.