عربي
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077266133.html
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف، وذلك تزامنا مع لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:28+0000
2023-05-21T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62c819635a559b720b6b712b815cb353.jpg
وقال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة".في وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن بايدن يعتزم الإعلان عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بمبلغ نحو 375 مليون دولار، خلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.ووفقا للمسؤولين، فإن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، (أي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها بالفعل إلى كييف).يأتي ذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_971379ff1e569314efe89537e2925637.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

06:28 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoffزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف، وذلك تزامنا مع لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما.
وقال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة".
في وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن بايدن يعتزم الإعلان عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بمبلغ نحو 375 مليون دولار، خلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.
ووفقا للمسؤولين، فإن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، (أي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها بالفعل إلى كييف).
يأتي ذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
إعلام: تسليم أوكرانيا مقاتلات "إف-16" سيتحول إلى "كابوس" لها
أمس, 09:12 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала