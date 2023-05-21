https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077266133.html

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف، وذلك تزامنا مع لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما. 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T06:28+0000

2023-05-21T06:28+0000

2023-05-21T06:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073762966_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_62c819635a559b720b6b712b815cb353.jpg

وقال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة".في وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن بايدن يعتزم الإعلان عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بمبلغ نحو 375 مليون دولار، خلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.ووفقا للمسؤولين، فإن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، (أي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها بالفعل إلى كييف).يأتي ذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار