https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077266133.html
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف، وذلك تزامنا مع لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:28+0000
2023-05-21T06:28+0000
2023-05-21T06:28+0000
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وقال بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة".في وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن بايدن يعتزم الإعلان عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بمبلغ نحو 375 مليون دولار، خلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.ووفقا للمسؤولين، فإن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، (أي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها بالفعل إلى كييف).يأتي ذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-تسليم-أوكرانيا-مقاتلات-إف-16-سيتحول-إلى-كابوس-لها-1077244651.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن حزمة أسلحة أمريكية جديدة لكييف، وذلك تزامنا مع لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في هيروشيما.
وقال
بايدن إن الحزمة الجديدة ستشمل "ذخائر ومدفعية وآليات مدرعة".
في وقت سابق، كشف مسؤولون أمريكيون أن بايدن يعتزم الإعلان عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بمبلغ نحو 375 مليون دولار، خلال قمة "مجموعة السبع" في هيروشيما.
ووفقا للمسؤولين، فإن الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة إضافية للمدفعية والعربات المدرعة والأسلحة المضادة للدبابات، (أي نفس الأسلحة والمعدات التي تم توريدها بالفعل إلى كييف).
يأتي ذلك بعد أيام على إعطائه الضوء الأخضر لحلفاء واشنطن لتسليم مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.