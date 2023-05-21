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تركيا تعلن ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان
تركيا تعلن ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان
أعلنت تركيا ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T12:37+0000
2023-05-21T12:37+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت من ضبط المهاجرين الأفغان خلال عمليات أمنية في قوجة إيلي والولايات المحيطة.وأضاف البيان أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان تمت على متن طائرة تابعة للخطوط الأفغانية.وأوضح البيان أن الطائرة انطلقت من مطار جنكيز توبل في ولاية قوجة إيلي، متوجهة لأفغانستان.وأشار البيان إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من ولاية قوجة إيلي لبلدانهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 1771.
https://sputnikarabic.ae/20230520/تركيا-تمنع-مئات-المهاجرين-من-الدخول-عبر-الحدود-الإيرانية-1077261188.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, أخبار أفغانستان اليوم

تركيا تعلن ترحيل عشرات المهاجرين الأفغان

12:37 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت تركيا ترحيل 137 مهاجرا غير شرعي من حملة الجنسية الأفغانية إلى بلادهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن السلطات في ولاية قوجة إيلي غربي البلاد، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
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أمس, 20:30 GMT
وذكر البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت من ضبط المهاجرين الأفغان خلال عمليات أمنية في قوجة إيلي والولايات المحيطة.
وأضاف البيان أن عملية ترحيل المواطنين الأفغان تمت على متن طائرة تابعة للخطوط الأفغانية.
وأوضح البيان أن الطائرة انطلقت من مطار جنكيز توبل في ولاية قوجة إيلي، متوجهة لأفغانستان.
وأشار البيان إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من ولاية قوجة إيلي لبلدانهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 1771.
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