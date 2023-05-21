https://sputnikarabic.ae/20230521/تعاون-رباعي-بين-أبو-ظبي-وواشنطن-وسيئول-وطوكيو-لتوريد-مفاعلات-معيارية-إلى-رومانيا-1077273545.html
تعاون رباعي بين أبو ظبي وواشنطن وسيئول وطوكيو لتوريد مفاعلات معيارية إلى رومانيا
تعاون رباعي بين أبو ظبي وواشنطن وسيئول وطوكيو لتوريد مفاعلات معيارية إلى رومانيا
قالت تقارير إعلامية إن هناك تعاونا رباعيا بين كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وكوريا الجنوبية، من أجل توريد المفاعلات... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T10:31+0000
2023-05-21T10:31+0000
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ووفق وكالة "يونهاب" الكورية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، عن خطة لمشاركة الدول الأربع في توريد المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) إلى رومانيا.وأوضح أن الخطة تتضمن "دعم مشروع المفاعلات المعيارية الصغيرة في رومانيا من خلال ضخ ما يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي من القطاعين العام والخاص".يشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز إدخال المفاعلات المعيارية الصغيرة، حيث يتم تطبيق تكنولوجيا شركة "نو سكيل" الأمريكية، في رومانيا بحلول عام 2029.طالع أيضا: رومانيا تبحث تعزيز وجود الناتو في منطقة البحر الأسود مع الولايات المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20220505/الولايات-المتحدة-تدعم-جهود-رومانيا-للاستغناء-عن-إمدادات-الطاقة-الروسية-1061859644.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, كوريا الجنوبية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
تعاون رباعي بين أبو ظبي وواشنطن وسيئول وطوكيو لتوريد مفاعلات معيارية إلى رومانيا
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قالت تقارير إعلامية إن هناك تعاونا رباعيا بين كل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان وكوريا الجنوبية، من أجل توريد المفاعلات المعيارية إلى رومانيا.
ووفق وكالة
"يونهاب" الكورية، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية، عن خطة لمشاركة الدول الأربع في توريد المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMR) إلى رومانيا.
وأوضح أن الخطة
تتضمن "دعم مشروع المفاعلات المعيارية الصغيرة في رومانيا من خلال ضخ ما يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي من القطاعين العام والخاص".
ووفقا للخطة المعلنة ستشارك عدة جهات من الدول الأربع في هذا المشروع، منها "بنك التصدير والاستيراد ومؤسسة تمويل التنمية من الجانب الأمريكي، وبنك التعاون الدولي من الجانب الياباني، ودي إس برايفت إيكويتي من الجانب الكوري الجنوبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية من الجانب الإماراتي".
يشار إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز إدخال المفاعلات المعيارية الصغيرة، حيث يتم تطبيق تكنولوجيا شركة "نو سكيل" الأمريكية، في رومانيا بحلول عام 2029.