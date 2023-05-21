https://sputnikarabic.ae/20230521/تقرير-أكثر-من-1000-حادثة-إطلاق-نار-في-المدارس-الأمريكية-خلال-5-سنوات-1077263250.html

تقرير: أكثر من 1000 حادثة إطلاق نار في المدارس الأمريكية خلال 5 سنوات

تقرير: أكثر من 1000 حادثة إطلاق نار في المدارس الأمريكية خلال 5 سنوات

وقع أكثر من ألف حادث استخدام للأسلحة النارية في المدارس الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم أعلى بكثير مقارنةً بأي فترة أخرى مماثلة في الخمسين سنة... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T00:01+0000

2023-05-21T00:01+0000

2023-05-21T00:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الشرطة الأمريكية

إطلاق نار في بالتيمور

إطلاق نار في شيكاغو

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وفقًا لتقرير قاعدة بيانات إطلاق النار في المدارس "K-12 School Shooting Database"، التي تجمع بيانات حول حالات إطلاق النار في المدارس الأمريكية، فقد حدث حوالي 1050 حادثة استخدام للأسلحة النارية في المدارس الأمريكية منذ عام 2018 حتى الآن.وقال التقرير إنه في الفترة من عام 1970 إلى عام 2017، لم يتم تسجيل أكثر من 60 حالة مماثلة في المدارس الأمريكية سنويًا، بينما من عام 2018 إلى عام 2023، سجلت القاعدة ما لا يقل عن 115 حالة سنويًا.وأشار التقرير إلى أن "تصاعد الخلافات" كانت السبب الأكثر شيوعًا في الصدامات التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية في المدارس الأمريكية.كما كانت مواقف وقوف السيارات هي المكان الأكثر شيوعًا لوقوع الحوادث داخل الحرم المدرسي. وكانت الصدامات تحدث في الغالب خلال فترة الصباح التي تخصص للدروس الصباحية.وفي 38% من الحالات، انتهت الحادثة بهروب الفاعل واعتقاله لاحقًا، بينما نجح المشتبه بهم في الهروب في 33.4% من الحالات، بحسب التقرير.وفي 8.5% من الحالات، استسلم المشتبه بهم للشرطة، في حين انتهت الحادثة بانتحارهم في 7.7% من الحالات. وقد وقعت معظم صدامات استخدام الأسلحة النارية في الصفوف العليا (63.1%).مكافحة "وباء العنف المسلح"، كما وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد أولوية معلنة لإدارته، ومع ذلك، لم تحدث تطورات كبيرة في هذه العملية.يشار إلى وقوع أكثر من 130 حادثة إطلاق نار في أماكن عامة في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي، وقد لقي حوالي 4,300 شخص مصرعهم في حوادث استخدام الأسلحة النارية.

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الشرطة الأمريكية, إطلاق نار في بالتيمور, إطلاق نار في شيكاغو