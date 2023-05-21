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https://sputnikarabic.ae/20230521/جاويش-أوغلو-مباحثاتنا-مع-موسكو-حول-تخفيضات-الغاز-غير-مرتبطة-بالانتخابات-1077293065.html
جاويش أوغلو: مباحثاتنا مع موسكو حول تخفيضات الغاز غير مرتبطة بالانتخابات
جاويش أوغلو: مباحثاتنا مع موسكو حول تخفيضات الغاز غير مرتبطة بالانتخابات
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن التخفيضات على أسعار الغاز الذي توفره روسيا لا علاقة لها بالانتخابات في تركيا. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T20:04+0000
2023-05-21T20:04+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "هابر تورك"، اليوم الأحد: "لقد ارتفعت أسعار الغاز كثيرًا، بالطبع، نريد خصومات، نحن نتفاوض مع جميع الأطراف، الغاز الأذربيجاني على سبيل المثال".وأردف جاويش أوغلو: "نحن نناقش كم منها (كميات الغاز) سيبقى لدينا وكم منها سيذهب إلى أوروبا، وماذا عن الانتخابات؟ الانتخابات على حالها، لكن الحياة تستمر".وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، في 3 أيار/ مايو، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

جاويش أوغلو: مباحثاتنا مع موسكو حول تخفيضات الغاز غير مرتبطة بالانتخابات

20:04 GMT 21.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.
 اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن التخفيضات على أسعار الغاز الذي توفره روسيا لا علاقة لها بالانتخابات في تركيا.
وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة "هابر تورك"، اليوم الأحد: "لقد ارتفعت أسعار الغاز كثيرًا، بالطبع، نريد خصومات، نحن نتفاوض مع جميع الأطراف، الغاز الأذربيجاني على سبيل المثال".
نتلقى 37.5% من خلال مشروع TANAP، والباقي يذهب إلى أوروبا، الآن نعتزم مضاعفة السعة.
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وأردف جاويش أوغلو: "نحن نناقش كم منها (كميات الغاز) سيبقى لدينا وكم منها سيذهب إلى أوروبا، وماذا عن الانتخابات؟ الانتخابات على حالها، لكن الحياة تستمر".
وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، في 3 أيار/ مايو، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.
وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
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