https://sputnikarabic.ae/20230521/حزب-الله-في-ختام-مناورته-العسكرية-سنمطر-إسرائيل-بصواريخ-دقيقة-إن-تجاوزت-قواعد-اللعبة-1077284732.html
"حزب الله" في ختام مناورته العسكرية: سنمطر إسرائيل بصواريخ دقيقة إن تجاوزت قواعد اللعبة
"حزب الله" في ختام مناورته العسكرية: سنمطر إسرائيل بصواريخ دقيقة إن تجاوزت قواعد اللعبة
قال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن "السلاح بأيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، وأن الرسالة للعدو الصهيوني هي... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:41+0000
2023-05-21T15:41+0000
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وأضاف صفي الدين، في ختام مناورة عسكرية نظمها "حزب الله" جنوب لبنان: "نؤكد في المناورة الجاهزية الكاملة للمقاومة دائمًا لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان".ووجه رسالة إلى الإسرائيليين، قائلا: "إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده"، ملوّحا لأول مرة بالصواريخ الدقيقة.وختم صفي الدين بالقول، إن "العدو سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة"، مضيفا أن "مزارع شبعا ستعود، وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وأعيننا ستبقى موجهة إليها حتى يكتب لها التحرير".وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".وشهدت مناورة "حزب الله" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.
https://sputnikarabic.ae/20230429/حزب-الله-يهدي-عبد-اللهيان-قطعة-من-مروحية-إسرائيلية-أسقطت-في-حرب-2006-صورة-1076448508.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
"حزب الله" في ختام مناورته العسكرية: سنمطر إسرائيل بصواريخ دقيقة إن تجاوزت قواعد اللعبة
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قال رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، اليوم الأحد، إن "السلاح بأيدي المقاومين حتى تحقيق النصر الكامل، وأن الرسالة للعدو الصهيوني هي أن المقاومة التي صنعت الانتصارات لم تتعب".
وأضاف صفي الدين، في ختام مناورة عسكرية
نظمها "حزب الله" جنوب لبنان: "نؤكد في المناورة الجاهزية الكاملة للمقاومة دائمًا لمواجهة أي عدوان وتثبيت معادلات الردع التي حمت لبنان".
ووجه رسالة إلى الإسرائيليين، قائلا: "إذا فكروا بتوسيع دائرة العدوان فالمقاومة جاهزة لتمطر العدو بما لا يستطيع رده"، ملوّحا لأول مرة بالصواريخ الدقيقة.
وختم صفي الدين بالقول، إن "العدو سيرى فعل الصواريخ الدقيقة في قلب كيانه إذا ارتكب حماقة لتجاوز قواعد اللعبة"، مضيفا أن "مزارع شبعا ستعود، وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وأعيننا ستبقى موجهة إليها حتى يكتب لها التحرير".
وأجرى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية
في أحد معسكراته في الجنوب اللبناني.
وذكرت قناة "المنار"، أن "حزب الله" أطلق مناورة عسكرية كبيرة في محاذاة منطقة معلَم مليتا في الجنوب، بمشاركة مقاتلين من مختلف التخصصات العسكرية، وذلك في ظل استعراض لأسلحة وصواريخ وآليات للحزب.
وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية تأتي قبل أيام من حلول الذكرى الـ23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أيار/مايو 2000، داعيا حشدا من الإعلاميين "للقيام بجولة في أحد معسكراته في الجنوب لمشاهدة عرض عسكري بالذخيرة الحية، وبعض من عتاد المقاومة كالصواريخ وسلاح القناصة والمدفعية والمسيرات".
وشهدت مناورة "حزب الله
" استعراضا للمهارات القتالية الفردية ومهارات التسلق لعناصر الحزب، فضلا عن عرض على الدراجات النارية، ومناورة حية لعملية أسر.