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https://sputnikarabic.ae/20230521/حيازة-اللبنانيات-للسلاح-وسيلة-دفاعية-أم-لإظهار-القوة-1077279498.html
حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة
حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن عدة مواضيع أهمّها: حيازة النساء للسلاح في لبنان، هل فعلا قانون العقوبات المصري يتيح تزويج الفتاة من خاطفها،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:25+0000
2023-05-21T13:25+0000
راديو
صدى الحياة
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حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة
حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة
نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها لبنان، والتي أدت إلى وجود ظواهر اجتماعية سلبية، بات امتلاك السلاح الناري غير مقتصر على الرجال فقط، بل حتى النساء اليوم أقبلن على حيازته بهدف الدفاع عن أنفسهن.حول هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور فؤاد خشيش، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:ومن جانبها، أشارت الناشطة اللبنانية علياء عواضة، في حديثها لـ "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة

13:25 GMT 21.05.2023
راديو
حيازة اللبنانيات للسلاح... وسيلة دفاعية أم لإظهار القوة
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عن عدة مواضيع أهمّها: حيازة النساء للسلاح في لبنان، هل فعلا قانون العقوبات المصري يتيح تزويج الفتاة من خاطفها، جدل في السعودية بعد تبرع سعودي بأعضاء ابنه المتوفى، افتتاح مهرجان "فن الشارع" في مئوية ميلاد الشاعر الداغستاني رسول حمزاتوف، طبيبة تحدد من عليهم تجنب تناول الكرز.
نتيجة الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعيشها لبنان، والتي أدت إلى وجود ظواهر اجتماعية سلبية، بات امتلاك السلاح الناري غير مقتصر على الرجال فقط، بل حتى النساء اليوم أقبلن على حيازته بهدف الدفاع عن أنفسهن.
حول هذا الموضوع، يقول أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور فؤاد خشيش، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:

للأسف أصبح حمل واقتناء الأسلحة الفردية في لبنان، بسبب غياب الدولة وبالتالي انعدام الأمن في البلاد، وظهور الاعتداءات والسرقة والتشليح للناس حتى على الطرقات، ما دفع حتى بفئة النساء لحمل السلاح الفردي للدفاع عن أنفسهن، خصوصا عندما يتحركن في الليل أو خلال الذهاب إلى عملهن، لكن هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة تهدد بشكل عام السلم الأهلي والمجتمعي، ولابد للدولة أن تفرض قوانين وتشريعات للحد من انتشار هذه الفوضى.

ومن جانبها، أشارت الناشطة اللبنانية علياء عواضة، في حديثها لـ "صدى الحياة":

النساء عموما في لبنان يحملن معهن وسائل أخرى للحماية والدفاع عن أنفسهن مثل البخاخ، وظواهر السرقة والاعتداءات والعنف المتزايدة نتيجة ما تمر به البلاد، تدفع ثمنها المرأة وهي المتضرر الأكبر.

التفاصيل في الملف الصوتي...
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