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خبراء من كوريا الجنوبية يتوجهون إلى اليابان لفحص المياه في فوكوشيما
خبراء من كوريا الجنوبية يتوجهون إلى اليابان لفحص المياه في فوكوشيما
توجهت مجموعة مؤلفة من 21 خبيرا من كوريا الجنوبية إلى اليابان، اليوم الأحد، للتحقق في الموقع من حالة الاستعدادات لتصريف المياه ذات النشاط الإشعاعي الضعيف من... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:32+0000
2023-05-21T06:32+0000
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تم الاتفاق على زيارة فريق التفتيش في قمة بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق من هذا الشهر. وسيجتمع خبراء كوريون جنوبيون، يوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة الطاقة النووية لمناقشة الوضع العام بالتفصيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".وقال رئيس لجنة السلامة النووية، يو جوك هي، الذي يقود فريق التفتيش المكون من 21 عضوًا، إن فريقه لديه "سنوات من الخبرة في مجال الامتثال للسلامة" في المنشآت النووية وهو على اطلاع جيد، وينبغي أن تساعد زيارتهم لليابان في تأسيس ثقة المواطنين الكوريين الجنوبيين في العملية.يشار إلى أن فريقًا من المختصين من كوريا الجنوبية سيتحقق من سلامة عملية التصريف وقدرات طوكيو في مجال تحليل المواد المشعة.سيزور الخبراء المرافق ذات الصلة يومي الثلاثاء والأربعاء، وستتاح للوفد الفرصة للتعرف على نظام معالجة المياه "ALPS"، والتحقق من تشغيل مرافق معالجة وتصريف المياه، والحصول على جميع المعلومات اللازمة للتقييم.يوم الخميس، سيجري خبراء كوريون جنوبيون مناقشات مع المسؤولين اليابانيين بناءً على الملاحظات. وستعود المجموعة إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230521/كوريون-جنوبيون-يعبرون-عن-معارضتهم-لتصريف-اليابان-لمياه-عادمة-نووية-من-محطة-فوكوشيما-1077264666.html
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خبراء من كوريا الجنوبية يتوجهون إلى اليابان لفحص المياه في فوكوشيما

06:32 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / Philip Fongمحطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان أبريل 2021
محطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / Philip Fong
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توجهت مجموعة مؤلفة من 21 خبيرا من كوريا الجنوبية إلى اليابان، اليوم الأحد، للتحقق في الموقع من حالة الاستعدادات لتصريف المياه ذات النشاط الإشعاعي الضعيف من محطة "فوكوشيما 1" للطاقة النووية الطارئة في المحيط.
تم الاتفاق على زيارة فريق التفتيش في قمة بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق من هذا الشهر. وسيجتمع خبراء كوريون جنوبيون، يوم الاثنين، مع ممثلين عن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة الطاقة النووية لمناقشة الوضع العام بالتفصيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب".
وقال رئيس لجنة السلامة النووية، يو جوك هي، الذي يقود فريق التفتيش المكون من 21 عضوًا، إن فريقه لديه "سنوات من الخبرة في مجال الامتثال للسلامة" في المنشآت النووية وهو على اطلاع جيد، وينبغي أن تساعد زيارتهم لليابان في تأسيس ثقة المواطنين الكوريين الجنوبيين في العملية.
محطة فوكوشيما النووية المنكوبة، اليابان 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
كوريون جنوبيون يعبرون عن معارضتهم لتصريف اليابان مياه عادمة نووية من محطة فوكوشيما
04:22 GMT
يشار إلى أن فريقًا من المختصين من كوريا الجنوبية سيتحقق من سلامة عملية التصريف وقدرات طوكيو في مجال تحليل المواد المشعة.
سيزور الخبراء المرافق ذات الصلة يومي الثلاثاء والأربعاء، وستتاح للوفد الفرصة للتعرف على نظام معالجة المياه "ALPS"، والتحقق من تشغيل مرافق معالجة وتصريف المياه، والحصول على جميع المعلومات اللازمة للتقييم.
يوم الخميس، سيجري خبراء كوريون جنوبيون مناقشات مع المسؤولين اليابانيين بناءً على الملاحظات. وستعود المجموعة إلى كوريا الجنوبية يوم الجمعة.
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