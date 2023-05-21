https://sputnikarabic.ae/20230521/خبير-معركة-باخموت-حسمت-معركة-دونباس-وهي-تمهد-الطريق-نحو-كييف-1077278997.html
خبير: معركة باخموت حسمت معركة دونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
خبير: معركة باخموت حسمت معركة دونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:13+0000
2023-05-21T13:13+0000
2023-05-21T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شؤون عسكرية
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خبير: معركة باخموت حسمت معركة الدونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
خبير: معركة باخموت حسمت معركة الدونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على باخموت. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي:البيت الأبيض يؤكد عدم رغبته بحرب عالمية ثالثة. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف الزعبي بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:مناورة عسكرية لـ"حزب الله" في الذكرى الثالثة والعشرين لتحرير الجنوب. عن هذه المناورة، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد عمر معربوني في حوار معنا:أردوغان يؤكد بقاء الجنود الأتراك في سوريا خوفا من الإرهاب. وحول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب بحديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: معركة باخموت حسمت معركة دونباس وهي تمهد الطريق نحو كييف
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على باخموت. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي:
"إن باخموت استنزفت خردة الاتحاد الأوروبي والمعدات والآليات الأمريكية، معركة باخموت حسمت معركة الدونباس وهي تمهد الطريق الآن نحو كييف وسقوط خطوط الدفاع الأوكرانية والتي باتت مفككة وعاجزة عن خوض أي معركة، وكانت مسألة باخموت تحصيل حاصل لتفوق القدرات العسكرية الروسية وكل مراقب عسكري كان يعلم أن سيطرة روسيا على باخموت هي مسألة وقت فقط".
البيت الأبيض يؤكد عدم رغبته بحرب عالمية ثالثة. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف الزعبي بحديثه لشؤون عسكرية قائلا:
"أمريكا وبدون شك لا ترغب بحرب عالمية ثالثة ولكن عمليًا الحرب العالمية مندلعة لكن بشكل غير مباشر، غير أن واشنطن لا تريد أن تكون ضالعة بشكل مباشر فيها لذلك فهي تجعل الغرب وأوكرانيا من يواجه روسيا وهذه الحرب ستظل مشتعلة حتى آخر رجل وآخر طلقة".
مناورة عسكرية لـ"حزب الله" في الذكرى الثالثة والعشرين لتحرير الجنوب. عن هذه المناورة، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد عمر معربوني في حوار معنا:
" الرسالة الوحيدة التي توجهها هذه المناورة العسكرية هي باتجاه فلسطين وهناك تفصيل مهم عمل عليه القيمون على تلك المناورة وهو حرصهم أن تكون الأسلحة في المناورة موجهة نحو شمال فلسطين المحتلة كدلالة رمزية وعلى الإعلاميين أن يقرؤوها بشكل جيد".
أردوغان يؤكد بقاء الجنود الأتراك في سوريا خوفا من الإرهاب. وحول هذا الموضوع، قال الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب بحديثه معنا:
"سوريا لم تهدد يومًا الأمن القومي التركي رغم الخلافات خاصة من وجهة النظر التركية عن بعض الأحزاب المعارضة مثل حزب العمال الكردستاني، وإذا فاز أردوغان بالانتخابات واستمر الوجود العسكري التركي بسوريا سيكون هناك تحرك من قبل الجيش العربي السوري وحتى لحلفاء سوريا بالميدان وكذلك المقاومة الشعبية وهذا ما سيحدث بالفعل مالم تنسحب تركيا بشكل حقيقي".
التفاصيل في الملف الصوتي...