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https://sputnikarabic.ae/20230521/زعيم-المعارضة-اليونانية-يقر-بالهزيمة-في-الانتخابات-التشريعية-1077295092.html
زعيم المعارضة اليونانية يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية
زعيم المعارضة اليونانية يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية
هنأ زعيم المعارضة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على فوز حزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد،... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T21:52+0000
2023-05-21T21:52+0000
العالم
اليونان
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وتقدم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني بقوة على حزب "سيريزا" اليساري الذي يتزعمه تسيبراس، حسبما أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 60%.بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حصل الحزب الحاكم على 40.81% من الأصوات و146 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، مقابل 20.06% من الأصوات لسيريزا و71 مقعدا.وجاء حزب "باسوك" من يسار الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 11.58% و41 مقعدا، يليه الحزب الشيوعي بنسبة 7.18% و26 مقعدا، وحزب الحل اليوناني اليميني المتطرف بنسبة 4.46% و16 مقعدا.ومع عدم وجود أغلبية مطلقة، من المتوقع إعادة التصويت البرلماني في وقت لاحق. ودعا تسيبراس، رئيس الوزراء السابق، ميتسوتاكيس إلى اقتراح 25 يونيو/حزيران أو 2 يوليو/تموز كمواعيد مبدئية للتصويت المقبل.
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العالم, اليونان
العالم, اليونان

زعيم المعارضة اليونانية يقر بالهزيمة في الانتخابات التشريعية

21:52 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINISأنصار زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس، 18 مايو 2023
أنصار زعيم المعارضة اليونانية أليكسيس تسيبراس، 18 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / ARIS MESSINIS
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هنأ زعيم المعارضة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس على فوز حزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وتقدم حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني بقوة على حزب "سيريزا" اليساري الذي يتزعمه تسيبراس، حسبما أظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية، إذ تجاوزت نسبة المشاركة 60%.
بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات، حصل الحزب الحاكم على 40.81% من الأصوات و146 مقعدا في البرلمان المكون من 300 مقعد، مقابل 20.06% من الأصوات لسيريزا و71 مقعدا.
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وجاء حزب "باسوك" من يسار الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة 11.58% و41 مقعدا، يليه الحزب الشيوعي بنسبة 7.18% و26 مقعدا، وحزب الحل اليوناني اليميني المتطرف بنسبة 4.46% و16 مقعدا.
ومع عدم وجود أغلبية مطلقة، من المتوقع إعادة التصويت البرلماني في وقت لاحق. ودعا تسيبراس، رئيس الوزراء السابق، ميتسوتاكيس إلى اقتراح 25 يونيو/حزيران أو 2 يوليو/تموز كمواعيد مبدئية للتصويت المقبل.
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