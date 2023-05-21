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زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230521/زيلينسكي-يعترف-بهزيمة-القوات-الأوكرانية-في-باخموت-1077266580.html
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بهزيمة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (باخموت). 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:33+0000
2023-05-21T07:02+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الـ 7، ردا على سؤال ما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا: "لا أعتقد ذلك. اليوم هي موجودة فقط في قلوبنا".والليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير أرتيوموفسك قد اكتمل.وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على تحرير أرتيوموفسك.وأرتيوموفسك (باخموت اسم المدينة المعتمد من أوكرانيا) تعتبر محورا هاما وحيويا لعمليات نقل وإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة في دونباس، حيث دارت معارك ضارية خارج المدينة لعدة أشهر.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077266133.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت

06:33 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 21.05.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بهزيمة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (باخموت).
وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الـ 7، ردا على سؤال ما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا: "لا أعتقد ذلك. اليوم هي موجودة فقط في قلوبنا".
والليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير أرتيوموفسك قد اكتمل.
وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على تحرير أرتيوموفسك.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:28 GMT
وأرتيوموفسك (باخموت اسم المدينة المعتمد من أوكرانيا) تعتبر محورا هاما وحيويا لعمليات نقل وإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة في دونباس، حيث دارت معارك ضارية خارج المدينة لعدة أشهر.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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