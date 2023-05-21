https://sputnikarabic.ae/20230521/زيلينسكي-يعترف-بهزيمة-القوات-الأوكرانية-في-باخموت-1077266580.html
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بهزيمة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (باخموت). 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T06:33+0000
2023-05-21T06:33+0000
2023-05-21T07:02+0000
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وقال زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الـ 7، ردا على سؤال ما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا: "لا أعتقد ذلك. اليوم هي موجودة فقط في قلوبنا".والليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير أرتيوموفسك قد اكتمل.وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على تحرير أرتيوموفسك.وأرتيوموفسك (باخموت اسم المدينة المعتمد من أوكرانيا) تعتبر محورا هاما وحيويا لعمليات نقل وإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة في دونباس، حيث دارت معارك ضارية خارج المدينة لعدة أشهر.وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077266133.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زيلينسكي يعترف بهزيمة القوات الأوكرانية في باخموت
06:33 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 07:02 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بهزيمة القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك (باخموت).
وقال
زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الـ 7، ردا على سؤال ما إذا كانت أرتيوموفسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا: "لا أعتقد ذلك. اليوم هي موجودة فقط في قلوبنا".
والليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحرير أرتيوموفسك قد اكتمل.
وبدوره، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، القوات المسلحة الروسية على تحرير أرتيوموفسك.
وأرتيوموفسك (باخموت
اسم المدينة المعتمد من أوكرانيا) تعتبر محورا هاما وحيويا لعمليات نقل وإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة في دونباس، حيث دارت معارك ضارية خارج المدينة لعدة أشهر.
وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.