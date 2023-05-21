سلطان عمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
© AP Photo / Oman TV
يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
#عاجل— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 21, 2023
محفوفًا بعنايةِ اللهِ تعالى ودعاءِ أبناءِ شعبه الوفيّ..حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ يتوجّهُ إلى جمهورية #مصر العربيّة الشقيقة في زيارة رسميّةٍ تستغرقُ يومين يلتقي خلالها بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسِ جمهورية مصر…
ويرافق سلطان عمان خلال زيارته للقاهرة وفد رفيع المستوى.
وخلال الزيارة سيبحث الجانبان كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
جلالة السلطان المعظم يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية.#العمانية pic.twitter.com/AGaiEBv1Li— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 21, 2023
كما سيتم أيضا التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.