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https://sputnikarabic.ae/20230521/سلطان-عمان-يتوجه-إلى-مصر-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-فيديو-1077275146.html
سلطان عمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
سلطان عمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو
يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:14+0000
2023-05-21T11:14+0000
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وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ويرافق سلطان عمان خلال زيارته للقاهرة وفد رفيع المستوى.وخلال الزيارة سيبحث الجانبان كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.كما سيتم أيضا التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, سلطنة عمان, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار

سلطان عمان يتوجه إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين... فيديو

11:14 GMT 21.05.2023
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AP Photo / Oman TV
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يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويرافق سلطان عمان خلال زيارته للقاهرة وفد رفيع المستوى.
وخلال الزيارة سيبحث الجانبان كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما سيتم أيضا التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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