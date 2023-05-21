عربي
https://sputnikarabic.ae/20230521/سواء-من-الأمم-المتحدة-أو-أي-جهة-محمد-اشتية-إسرائيل-تضرب-بعرض-الحائط-جميع-بيانات-التنديد-1077284390.html
"سواء من الأمم المتحدة أو أي جهة"... محمد اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد
"سواء من الأمم المتحدة أو أي جهة"... محمد اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه علينا جميعا وقف العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، لأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T15:33+0000
2023-05-21T15:33+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
أخبار الضفة الغربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd4bbfb4064d9e35e8b1b1f616f7d968.jpg
ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الأحد، عن اشتية أنه "مثل ما أهلنا في القدس أحبطوا وانتصروا في معركة البوابات يجب أن نربح المعركة اليوم في الأقصى، لأنه السد المنيع لتاريخنا وديننا وحضارتنا ومستقبلنا وهويتنا الوطنية، والاعتداء ليس على المسجد الأقصى فقط ولكن أيضا على الكنائس والمقدسات، ولذلك شعبنا يقف موحدا في مواجهة هذا العدوان".وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تنوي هدم 57 مدرسة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بزعم أنها موجودة في المناطق المسماة "ج"، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الوقوف صامتا أمام تدمير البنية التحتية للتعليم في مختلف المناطق الفلسطينية.وتزامنت تصريحات اشتية مع اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، حيث قام بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لساحات المسجد الأقصى. وجاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال المسؤول الفلسطيني إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة، وستبوء بالفشل، وإن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".وأضاف أبور ردينة أن دخوله "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه"، واصفا ما جرى اليوم بأنه خطير ويستدعي التدخل من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة، التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.ودعا أبو ردينة إلى تحرك فوري، لافتا إلى أن المساس بالمسجد الاقصى "يعد لعبا بالنار وسيدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتحم بن غفير، باحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، وهو ما أثار ردود فعل دولية رافضة.وخلال الأسابيع الماضية، دعا بن غفير للقيام بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، وقال إن أداء حكومة نتنياهو في التعامل مع صواريخ "حماس" كان ضعيفا، بينما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوقيف بن غفير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحريضه ضد الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/بمسيرة-ومهرجان-الفلسطينيون-يحيون-الذكرى-الخامسة-والسبعين-للنكبة-1077046018.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/للمرة-الثانية-في-تاريخها-الحكومة-الإسرائيلية-تجتمع-أسفل-المسجد-الأقصى-لتعزيز-الاستيطان-صور-1077271189.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/01/1050597949_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f65fe0272f41503a7e8dd685e883a4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار الضفة الغربية

"سواء من الأمم المتحدة أو أي جهة"... محمد اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد

15:33 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ
 رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في غلاسكو خلال قمة المناخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / PHIL NOBLE
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأحد، إنه علينا جميعا وقف العدوان على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، لأن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع بيانات التنديد، سواء كان ذلك من الأمم المتحدة أو أي جهة كانت.
ونقلت وكالة "سما"، مساء اليوم الأحد، عن اشتية أنه "مثل ما أهلنا في القدس أحبطوا وانتصروا في معركة البوابات يجب أن نربح المعركة اليوم في الأقصى، لأنه السد المنيع لتاريخنا وديننا وحضارتنا ومستقبلنا وهويتنا الوطنية، والاعتداء ليس على المسجد الأقصى فقط ولكن أيضا على الكنائس والمقدسات، ولذلك شعبنا يقف موحدا في مواجهة هذا العدوان".
سلسلة من الصور الملونة التي التقطت أثناء أحداث النكبة عام 1948، حيث تظهر المعاناة المؤلمة التي عاشها الأطفال وآباؤهم في تلك المرحلة القاسية من تاريخ فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
بمسيرة ومهرجان... الفلسطينيون يحيون الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة
15 مايو, 08:45 GMT
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل تنوي هدم 57 مدرسة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بزعم أنها موجودة في المناطق المسماة "ج"، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الوقوف صامتا أمام تدمير البنية التحتية للتعليم في مختلف المناطق الفلسطينية.
وتزامنت تصريحات اشتية مع اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، باحة المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، حيث قام بأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، لساحات المسجد الأقصى. وجاء هذا في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة، وستبوء بالفشل، وإن شعبنا الفلسطيني سيكون لها بالمرصاد".
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
للمرة الثانية في تاريخها.. الحكومة الإسرائيلية تجتمع أسفل المسجد الأقصى لتعزيز الاستيطان... صور
10:07 GMT
وأضاف أبور ردينة أن دخوله "في ساعة مبكرة مثل اللصوص إلى ساحة المسجد الأقصى لن يغير من الواقع ولن يفرض سيادة إسرائيلية عليه"، واصفا ما جرى اليوم بأنه خطير ويستدعي التدخل من المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة، التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس.
ودعا أبو ردينة إلى تحرك فوري، لافتا إلى أن المساس بالمسجد الاقصى "يعد لعبا بالنار وسيدفع المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها، ستطال الجميع".
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتحم بن غفير، باحة المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة، وهو ما أثار ردود فعل دولية رافضة.
وخلال الأسابيع الماضية، دعا بن غفير للقيام بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية، وقال إن أداء حكومة نتنياهو في التعامل مع صواريخ "حماس" كان ضعيفا، بينما طالبت الخارجية الفلسطينية بتوقيف بن غفير من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحريضه ضد الفلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:31 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 10:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدة19 مايو, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مايو, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала