https://sputnikarabic.ae/20230521/شولتس-أوكرانيا-لا-تفي-بالعديد-من-المعايير-لعضوية-الناتو-1077267285.html

شولتس: أوكرانيا لا تفي بالعديد من المعايير لعضوية الناتو

شولتس: أوكرانيا لا تفي بالعديد من المعايير لعضوية الناتو

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع، أن أوكرانيا لا تستوفي، حاليًا العديد من المعايير المطلوبة للانضمام إلى حلف شمال... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T07:05+0000

2023-05-21T07:05+0000

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العالم

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وقال شولتز في حديث لقناة "فيلت" التلفزيونية معلقاً على احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "لقد اتخذنا قرارًا في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو منذ فترة طويلة".في الوقت نفسه، أشار إلى أنه اتضح على الفور أن "هذا لن يحدث في المستقبل المنظور"، موضحا: "بالطبع، هناك العديد من المعايير التي لا تتوافق أوكرانيا معها من معايير الانضمام للناتو".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.وأكد ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا"، لافتًا إلى أن "حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف".

https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تنضم-إلى-مركز-الناتو-السيبراني-1077100428.html

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