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https://sputnikarabic.ae/20230521/شولتس-أوكرانيا-لا-تفي-بالعديد-من-المعايير-لعضوية-الناتو-1077267285.html
شولتس: أوكرانيا لا تفي بالعديد من المعايير لعضوية الناتو
شولتس: أوكرانيا لا تفي بالعديد من المعايير لعضوية الناتو
صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع، أن أوكرانيا لا تستوفي، حاليًا العديد من المعايير المطلوبة للانضمام إلى حلف شمال... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T07:05+0000
2023-05-21T07:05+0000
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وقال شولتز في حديث لقناة "فيلت" التلفزيونية معلقاً على احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "لقد اتخذنا قرارًا في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو منذ فترة طويلة".في الوقت نفسه، أشار إلى أنه اتضح على الفور أن "هذا لن يحدث في المستقبل المنظور"، موضحا: "بالطبع، هناك العديد من المعايير التي لا تتوافق أوكرانيا معها من معايير الانضمام للناتو".وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.وأكد ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا"، لافتًا إلى أن "حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230516/أوكرانيا-تنضم-إلى-مركز-الناتو-السيبراني-1077100428.html
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شولتس: أوكرانيا لا تفي بالعديد من المعايير لعضوية الناتو

07:05 GMT 21.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع، أن أوكرانيا لا تستوفي، حاليًا العديد من المعايير المطلوبة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال شولتز في حديث لقناة "فيلت" التلفزيونية معلقاً على احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو: "لقد اتخذنا قرارًا في بوخارست بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو منذ فترة طويلة".
في الوقت نفسه، أشار إلى أنه اتضح على الفور أن "هذا لن يحدث في المستقبل المنظور"، موضحا: "بالطبع، هناك العديد من المعايير التي لا تتوافق أوكرانيا معها من معايير الانضمام للناتو".
العلم الأوكراني وعلم منظمة حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
أوكرانيا تنضم إلى مركز الناتو السيبراني
16 مايو, 13:51 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة غير معلنة إلى كييف، أن أوكرانيا ستنضم في النهاية إلى الحلف.
وأكد ينس ستولتنبرغ، أن "الناتو سيواصل دعم أوكرانيا حتى تفوز في حربها ضد روسيا"، لافتًا إلى أن "حلفاءنا سيعززون وسينوعون من دعمهم إلى أوكرانيا وتسريع إيصال الأسلحة المتعهد بها إلى كييف".
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