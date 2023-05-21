https://sputnikarabic.ae/20230521/شولتس-لم-نناقش-مشاركة-ألمانيا-في-تسليم-طائرات-إف-16-إلى-كييف-1077268929.html
شولتس: لم نناقش مشاركة ألمانيا في تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف
شولتس: لم نناقش مشاركة ألمانيا في تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، على هامش قمة مجموعة السبع التي تعقد هذه الأيام في هيروشيما اليابانية، أنه لم تتم مناقشة مشاركة ألمانيا في التوريد المحتمل... 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T08:54+0000
2023-05-21T08:54+0000
2023-05-21T09:07+0000
رصد عسكري
العالم
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وقال شولتس في مقابلة مع "RTL" و"N-TV": "أولاً، يعلم الجميع أننا لا نملك حتى مثل هذه الطائرات".وأضاف المستشار الألماني أن برلين، أولاً وقبل كل شيء، تدعم كييف بتلك الأشياء "التي لها الآن أهمية مباشرة".وبحسب قوله، فإن الأشياء ذات الأهمية المباشرة هي شحنات الدبابات والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأشار أيضا إلى أن ألمانيا، بعد الولايات المتحدة، هي الدولة التي تقدم لأوكرانيا أكبر دعم، مؤكدا أن السلطات الألمانية ستساعد كييف "طالما كان ذلك ضروريا من الناحية المالية والإنسانية والعسكرية".وفي وقت سابق، أدلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بتصريح مشابه. وفقا لها، لا تملك البلاد مقاتلات من طراز "إف-16" ولا يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، ومع ذلك، فهي توافق على تدريب الطيارين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/ميلوني-إيطاليا-لا-تملك-طائرات-إف-16-لكن-يمكنها-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-1077258050.html
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رصد عسكري, العالم
شولتس: لم نناقش مشاركة ألمانيا في تسليم طائرات "إف-16" إلى كييف
08:54 GMT 21.05.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 21.05.2023) تابعنا عبر
صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، على هامش قمة مجموعة السبع التي تعقد هذه الأيام في هيروشيما اليابانية، أنه لم تتم مناقشة مشاركة ألمانيا في التوريد المحتمل لمقاتلات "إف-16" لكييف.
وقال شولتس في مقابلة مع "RTL" و"N-TV": "أولاً، يعلم الجميع أننا لا نملك حتى مثل هذه الطائرات".
وأضاف المستشار الألماني أن برلين، أولاً وقبل كل شيء، تدعم كييف بتلك الأشياء "التي لها الآن أهمية مباشرة".
وبحسب قوله، فإن الأشياء ذات الأهمية المباشرة هي شحنات الدبابات والذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي. وأشار أيضا إلى أن ألمانيا، بعد الولايات المتحدة، هي الدولة التي تقدم لأوكرانيا أكبر دعم، مؤكدا أن السلطات الألمانية ستساعد كييف "طالما كان ذلك ضروريا من الناحية المالية والإنسانية والعسكرية".
وفي وقت سابق، أدلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، بتصريح مشابه. وفقا لها، لا تملك البلاد مقاتلات من طراز "إف-16" ولا يمكنها إرسالها إلى أوكرانيا، ومع ذلك، فهي توافق على تدريب الطيارين الأوكرانيين.