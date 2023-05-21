https://sputnikarabic.ae/20230521/قرارات-سعودية-جديدة-بخصوص-شركات-الأدوية-1077275698.html
قرارات سعودية جديدة بخصوص شركات الأدوية
قرارات سعودية جديدة بخصوص شركات الأدوية
أعلنت السلطات السعودية المختصة عن قرارات جديدة بخصوص شركات الأدوية ومستحضرات التجميل. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T11:27+0000
2023-05-21T11:27+0000
2023-05-21T11:27+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلزام "شركات الدواء وشركات التجميل العاملة في السوق السعودية بتعيين شخص مسؤول للقيام بمهمات الإبلاغ عن الأعراض الجانبية".وأوضحت الشركة أنها تستهدف من مثل تلك القرارات "متابعة سلامة منتجات التجميل المدرجة، ورصد أي بلاغات حيال ذلك، وتأكيد دور الشركات المدرجة لمنتجات التجميل، بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية وحالات الاستدعاء وأخطاء التصنيع لأي من منتجات الشركات المدرجة".وحسب القرار، فسيطلب من الشركات التي يتعلق بها هذا القرار "تحديد شخص يقوم بمهمات الإبلاغ في حال وجود خلل في المنتجات التابعة للشركة وكذلك التجاوب مع جميع متطلبات البلاغات الواردة للهيئة كالتقارير اللازمة أو تحليل العينات وأي متطلبات خاصة بمعلومات ملف المنتج لضمان سلامة منتجات التجميل المدرجة وذلك عن طريق تسمية الشخص عبر خطاب موثّق".
https://sputnikarabic.ae/20230323/هيئة-الغذاء-والدواء-السعودية-تحذر-من-إجراء-اعتاده-كثيرون-عند-تناول-حبوب-الدواء-1075077135.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
قرارات سعودية جديدة بخصوص شركات الأدوية
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أعلنت السلطات السعودية المختصة عن قرارات جديدة بخصوص شركات الأدوية ومستحضرات التجميل.