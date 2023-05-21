https://sputnikarabic.ae/20230521/قيس-سعيد-أزمة-الخبز-مفتعلة-لتأجيج-الأوضاع-الاجتماعية-في-تونس-1077278195.html
قيس سعيد: أزمة الخبز مفتعلة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية في تونس
قيس سعيد: أزمة الخبز مفتعلة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية في تونس
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس. 21.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-21T13:07+0000
2023-05-21T13:07+0000
2023-05-21T13:07+0000
تونس
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وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك في تصريحات للرئيس التونسي عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، أمس السبت. وأضاف سعيد أنه "من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن "تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات".وتواجه تونس نقصا في السلع الأساسية وهو الأمر الذي تفاقم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وتعطيل إمدادات القمح. وفي نفس الوقت تعاني تونس من أزمة مالية خانقة تسببت في نقص الكثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اقتصاد, الأخبار
قيس سعيد: أزمة الخبز مفتعلة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية في تونس
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن عدم توافر الخبز في الآونة الأخيرة ببعض الولايات يرجع إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات في تونس.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، جاء ذلك في تصريحات للرئيس التونسي
عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، أمس السبت.
وأضاف سعيد أنه "من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة".
اعتبر سعيد أن "فقدان بعض المواد الأخرى أو ندرتها في بعض الجهات على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة البعض اللوبيات على مسالك التوزيع بهدف التنكيل بالشعب".
كما شدد الرئيس التونسي على ضرورة أن "تتحمل كل مؤسسات الدولة مسؤولياتها كاملة لوضع حد لهذا الوضع ولهذه الممارسات".
وتواجه تونس نقصا في السلع الأساسية وهو الأمر الذي تفاقم منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وتعطيل إمدادات القمح
.
وفي نفس الوقت تعاني تونس
من أزمة مالية خانقة تسببت في نقص الكثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.